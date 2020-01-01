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У Луцьку перекрили один із в'їздів на Театральний майдан. ФОТО

У Луцьку перекрили один із в'їздів на Театральний майдан. ФОТО
На вулиці Лесі Українки у Луцьку поставили знак «STOP», встановили обмежувач руху – болард і перекрили в'їзд на Театральний майдан з Градного Узвозу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

Відтепер потрапити на Театральну площу автівкою буде неможливо, щоправда у коментарях до свого допису Ігор Поліщук пояснив, що проблем із проїздом для автомобілів екстрених служб – не буде, адже та усі спец-телефони – зафіксовані в системі управління болардами.

«Як тільки вони телефонують на визначений номер, болард опускається і піднімається після проїзду авто», – додав, що цим зможуть користуватися і мешканці будинку, який знаходиться на загородженій території.

Більше того, зазначив, що із наступного тижня в’їзд на Театральний майдан обмежать повністю, а припаркувати автомобіль можна буде лише на парковці навпроти Палацу культури.

Для більшого комфорту із наступного тижня також розпочнеть реконструкцію тротуару по вулиці Глушець із облаштуванням додатково близько 25 паркомісць.

«Автомобіль можна буде залишити там та піднятися на вулицю Лесі Українки. Окрім того, незабаром запрацює парковка на місці колишнього Старого ринку (ліва сторона), звідки по вулиці Кривий Вал або вулиці Сенаторки Левчанівської можна буде піднятися на вулицю Лесі Українки, а звідти – на Театральний майдан», – додав радник мера.



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Теги: Луцьк, дорога, рух, Театральний майдан
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