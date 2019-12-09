Замість ніжних рук красунь – тополі: розповіли легенду давнього волинського села





Старші люди пам’ятають часи господарства імені Ватутіна, яке було одним з найбільших та зразковим. До речі, попри закон про декомунізацію, пам’ятник радянського воєначальника залишається перед приміщенням сільської ради та нагадує старшому поколінню про ті часи, – пише



Історію село має давню, 1545 рік – йменується у документах.



Топільне – це, де дорога поділяється на «низ і верх»: футбол, який проходить на місцевому стадіон і який люблять малі й старі та інші локальні штуки.



Легенда походження села: з давніх-давен село славилося своїми вродливими дівчатами, долинула ця істина до татарського царя, і наказав він привезти 20 дівчат до свого палацу. Татарський загін підкрався до села, почекав поки чоловіки відправляться на полювання та викрали красунь.



По дорозі зупинилися для відпочинку. Дівчата були хитрі. Втекли від чужинців. Кинулись бігти від ворогів. Бігли-бігли та ось і рідна земля. Але татари наздоганяли. Полонянки подивилися на небо й вирішили, що краще смерть, ніж неволя. Накинулися бусурмани, хапають за білі руки. І ось замість ніжних дівчачих рук – гілки тополі. Усі українки перетворилися у високі дерева, ростуть та милують тополян.



З історичних джерел відомо, що село справді зазнавало нападів татар.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Село Топільне, яке межує з Рожищем, входить до списку сіл, які розвиваються.Старші люди пам’ятають часи господарства імені Ватутіна, яке було одним з найбільших та зразковим. До речі, попри закон про декомунізацію, пам’ятник радянського воєначальника залишається перед приміщенням сільської ради та нагадує старшому поколінню про ті часи, – пише Район.Рожище Історію село має давню, 1545 рік – йменується у документах.Топільне – це, де дорога поділяється на «низ і верх»: футбол, який проходить на місцевому стадіон і який люблять малі й старі та інші локальні штуки.Легенда походження села: з давніх-давен село славилося своїми вродливими дівчатами, долинула ця істина до татарського царя, і наказав він привезти 20 дівчат до свого палацу. Татарський загін підкрався до села, почекав поки чоловіки відправляться на полювання та викрали красунь.По дорозі зупинилися для відпочинку. Дівчата були хитрі. Втекли від чужинців. Кинулись бігти від ворогів. Бігли-бігли та ось і рідна земля. Але татари наздоганяли. Полонянки подивилися на небо й вирішили, що краще смерть, ніж неволя. Накинулися бусурмани, хапають за білі руки. І ось замість ніжних дівчачих рук – гілки тополі. Усі українки перетворилися у високі дерева, ростуть та милують тополян.З історичних джерел відомо, що село справді зазнавало нападів татар.

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