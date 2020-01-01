У Луцькраді спростували декілька міфів про демонтаж атракціонів у парку





Про це

у Facebook.



«Міськрада демонтовує качелі!»



У Луцькраді пояснюють, що саме таке формулювання в пресі змусило запанікувати тих, хто ще тиждень, два чи й в минулому сезоні залюбки тут катались і не розуміють такого марнотратства. А хейтери і ті, хто, певно, ні разу в парку і не бував за останні 20 років, тільки й потирають руки в форматі «давно пора!», «все зрізати на металобрухт!».



«Заспокоїмо перших і розчаруємо других: свіже рішення міської ради про демонтаж атракціонів стосується виключно 4-х найстаріших качель, які після 2017-го року не працюють через несхвальний висновок експертизи. Натомість вони є комунальним майном, і демонтувати самовільно ми не маємо права, отож тривалий час відбувались певні погоджувальні процедури по списанню», – йдеться у дописі.



Що зноситимуть?



1. Човники дитячі

2. Човники дорослі

3. Атракціон «Сонечко»

4. Атракціон «Веселий потяг північ».



Щодо пунктів 1-3 - ці качелі стаціонарні, на фундаментах, лише після їх демонтажу може йти мова про придбання нових, які наразі шукаємо і обирають цікаві й оптимальні варіанти.



Щодо другого міфу, то пояснюють, що не «всі» атракціони старі.

«Із минулого століття справді ще експлуатуються «Веселі гірки», «Орбіта», «Сюрприз», «Колесо огляду». І в цьому факті ми бачимо, в першу чергу, результат належного їх догляду, вчасних техоглядів і ремонтів, завдяки чому комунальне майно збережено, працює і ще й заробляє в місцевий бюджет податки та орендну плату. А інша частина атракціонного комплексу - це техніка новіша за більшість ваших особистих автомобілів, друзі», – додають у Луцькраді.



Новенькі автомобілі Автодрому – 2019-го року випуску, Атракціон «Вальс» (в народі «Ракушки» – 2005-й р.в., дорослі ланцюжки – 2008-й р.в., дитяча фігурна каруселі «Коники» – 2010-й р.в.



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