Волинські прикордонники «на гарячому» піймали організатора каналу незаконної міграції в ЄС





Провідника нелегалів заскочили «на гарячому» – під час спроби доставки в прикордоння та подальшого незаконного переправлення до Польщі двох громадян Шрі-Ланки. Про це повідомили на сайті



Наразі фігуранта справи у відповідності до ст. 208 КПКУ затримали, він очікує на оголошення підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.



З метою встановлення всього кола причетних осіб та повної ліквідації каналу незаконної міграції тривають подальші оперативно-розшукові заходи та відповідні слідчі дії.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 26 червня, поблизу села Римачі Любомльського району затримали організатора каналу незаконної міграції.Провідника нелегалів заскочили «на гарячому» – під час спроби доставки в прикордоння та подальшого незаконного переправлення до Польщі двох громадян Шрі-Ланки. Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби Наразі фігуранта справи у відповідності до ст. 208 КПКУ затримали, він очікує на оголошення підозри у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.З метою встановлення всього кола причетних осіб та повної ліквідації каналу незаконної міграції тривають подальші оперативно-розшукові заходи та відповідні слідчі дії.

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