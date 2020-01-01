«Небезпека – страшна»: голова асоціації ОСББ «Лучани» про газові мережі багатоквартирних будинків





Так вважає голова асоціації ОСББ «Лучани» Юлія Сабатюк. Свою думку щодо цього вона висловила 25 червня під час круглого столу, який організував Громадянський Рух «СВІДОМІ». Його засновником є Андрій Покровський, – пише видання



«Газову мережу газова служба не обслуговує… Дворовий газовий провід вони хочуть «скинути» знову на людей. А як я можу відповідати за технічне обслуговування газової мережі, якщо в мене немає ліцензії? На друге читання будемо піднімати це питання, адже це реальна небезпека вибуху», – озвучила Юлія Сабатюк.



Також вона додала, що в цей законопроект «зашили» лічильники і комітет прийняв позитивне рішення, тож буде друге читання.







«Ми, швидше всього, будемо писати листи, адже це небезпека страшна. Ми не можемо відповідати за дворовий газопровід, адже це має бути ліцензійна діяльність», – додала голова асоціації ОСББ «Лучани».



За інформацією сайту







Зауважимо, на круглому столі були присутні Алла Надточій – депутатка Луцької міської ради, Тарас Шкітер – співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», директор ІА «Конкурент», Святослав Кравчук – депутат Волинської обласної ради, колишній перший заступник Луцького міського голови, Володимир Рижук – директор ЖКП №2, Володимир Монархович – голова ОСББ «Наш дім», Олександр Озінович – перший заступник голови Луцької районної державної адміністрації, ексдиректор департаменту економічної політики Луцької міської ради та Валентина Малютіна – голова ОСББ, ексдиректорка державного комунального підприємства «Луцьктепло».







Головне фото- ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проблема безконтрольності обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж визнається експертами вже сьогодні, а щорічно через витік газу вибухи відбуваються в 50-60 багатоквартирних будинків. А закоконопроект №2458 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг» вносить ще й свої не надто позитивні корективи у сферу ЖКП.Так вважає голова асоціації ОСББ «Лучани». Свою думку щодо цього вона висловила 25 червня під час круглого столу, який організував Громадянський Рух «СВІДОМІ». Його засновником є, – пише видання «Конкурент» «Газову мережу газова служба не обслуговує… Дворовий газовий провід вони хочуть «скинути» знову на людей. А як я можу відповідати за технічне обслуговування газової мережі, якщо в мене немає ліцензії? На друге читання будемо піднімати це питання, адже це реальна небезпека вибуху», – озвучила Юлія Сабатюк.Також вона додала, що в цей законопроект «зашили» лічильники і комітет прийняв позитивне рішення, тож буде друге читання.«Ми, швидше всього, будемо писати листи, адже це небезпека страшна. Ми не можемо відповідати за дворовий газопровід, адже це має бути ліцензійна діяльність», – додала голова асоціації ОСББ «Лучани».За інформацією сайту Ubr , який посилається на дані Державної служби праці, в період з 2016 по січень 2019-го від вибухів побутового газу загинула 201 людина, постраждали – 390. Всього за вказаний період в Україні відбулося 197 аварій через витік побутового газу. Більшість людей в результаті загинули не від травм, а від удушення чадним газом.Зауважимо, на круглому столі були присутні– депутатка Луцької міської ради,– співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», директор ІА «Конкурент»,– депутат Волинської обласної ради, колишній перший заступник Луцького міського голови,– директор ЖКП №2,– голова ОСББ «Наш дім»,– перший заступник голови Луцької районної державної адміністрації, ексдиректор департаменту економічної політики Луцької міської ради та– голова ОСББ, ексдиректорка державного комунального підприємства «Луцьктепло».

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