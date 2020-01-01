Заслуженому працівнику культури України з Луцька виповнилося 90 років

Ростислав Григорович Кушнірук – заслужений працівник культури України, хормейстер, засновник та керівних відомого колективу «Посвіт».



Із дитинства був свідком зібрань місцевої «Просвіти» у рідному селі Німецьке (Кам’янка) Луцького району, учасником церковного хору, – пишуть на



Родину зачепила трагедія, що сталася в луцькій тюрмі на початку війни. Батьків з дітьми вивезли у спецпоселення №3 Кіровської області (Росія).



Будучи юнаком, в Сибіру, Ростислав Григорович навчився ковальського ремесла, працював шофером на лісовозі. Але любов до музики не залишала його. Самотужки опанував нотну грамоту, навчився грі на акордеоні, гармошці та баяні. Згодом працював завклубом та організатором самодіяльності в клубі Синєгорського ліспромгоспу. Після реабілітації за результатами прослуховування був зарахований артистом В’ятського народного хору. В 1959 році гастролював у складі колективу в Москві.



Після повернення на рідну землю, працював у Луцьку диспетчером в автобусному парку, одночасно брав участь у художній самодіяльності в Луцькому районному, а потім – міському будинку культури. З відзнакою закінчив Луцьке державне музичне училище, де залишився працювати викладачем хорових дисциплін. Під час навчання створив хоровий колектив та назавжди пов’язав життя з аматорським хоровим мистецтвом. Засновник та багаторічний незмінний керівник відомої хорової капели «Посвіт», що має велику кількість пісень, присвячених січовим стрільцям та українським повстанцям.



Є активним учасником громадсько-політичного життя, одним з організаторів Народного Руху України на Волині, незмінним членом його крайового проводу і ради, членом ради обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта». Ініціатор збору матеріалів про учасників визвольного руху.



Видав збірки пісень «Оригінальні твори та обробки авторських, народних пісень» з репертуару хорової капели «Посвіт», «Ми зродилися із крові народу». За свою багаторічну подвижницьку працю та активну громадянську позицію Ростислав Григорович першим удостоєний звання лауреата обласних премій «Одержимість» та імені Миколи Куделі (2000 р.), відзначений медаллю «За працю і звитягу», пам’ятним знаком до 100-річчя Р. Шухевича, численними подяками, грамотами та дипломами. 1998 року Ростиславу Григоровичу Кушніруку присвоєно звання «Заслужений працівник культури України».

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