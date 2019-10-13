Княгининівські активістки записали відео-привітання до Дня Конституції





Ролик Ірина Редкоус на сторінці Княгининівської ОТГ у Facebook.



Жінки у національному вбранні – вишиванках вирішили нагадати основні статті Конституції України, свято з нагоди прийняття якої відзначається 28 червня.



Переглянути відео можна за



Довідково: День Конституції Украї́и — державне свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь прийняття Конституції України того ж дня 1996 року. День Конституції України — єдине державне свято, закріплене в самій Конституції. Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені



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