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Княгининівські активістки записали відео-привітання до Дня Конституції

Княгининівські активістки записали відео-привітання до Дня Конституції
Працівники Центру культури, дозвілля та спорту Княгининівської сільської ради зняли відео-привітання з Днем Конституції України для жителів громади.

Ролик опублікувала Ірина Редкоус на сторінці Княгининівської ОТГ у Facebook.

Жінки у національному вбранні – вишиванках вирішили нагадати основні статті Конституції України, свято з нагоди прийняття якої відзначається 28 червня.

Переглянути відео можна за ПОСИЛАННЯМ.

Довідково: День Конституції Украї́и — державне свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь прийняття Конституції України того ж дня 1996 року. День Конституції України — єдине державне свято, закріплене в самій Конституції. Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені

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Теги: День Конституції, свято, привітання, Княгининок
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