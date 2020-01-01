П'яний українець втік з карантину у Польщі і влаштував «дикі танці» на капотах чужих авто





Як повідомляє



Інцидент стався близько 6-ї ранку. Жителі прилеглих вулиць розповіли, що чоловік поводився абсолютно неадекватно, й несамовито кричав, немов будучи під наркотиками. Українця невдовзі затримали правоохоронці. Їм він згодом розповів, що випив занадто багато горілки, однак не зміг пояснити, чому почав нищити транспортні засоби.



Крім того, громадянин України вчинив ще одне порушення закону: чоловік приїхав до Польщі лише два дні тому, щоб влаштуватися на роботу, а отже, повинен був відбувати двотижневий карантин. Через це його з поліцейського відділку відправили до санітарної служби.



Зараз чоловік знаходиться у слідчому ізоляторі. Його звинувачують в умисному заподіянні шкоди майну. За це загрожує до 5 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Варшаві затримали 30-річного громадянина України, який стрибав по автомобілях, танцював на капотах, виривав склоочисники та дзеркала.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на місцеву поліцію, чоловік пошкодив щонайменше сім машин. А це кількадесят тисяч злотих збитків.Інцидент стався близько 6-ї ранку. Жителі прилеглих вулиць розповіли, що чоловік поводився абсолютно неадекватно, й несамовито кричав, немов будучи під наркотиками. Українця невдовзі затримали правоохоронці. Їм він згодом розповів, що випив занадто багато горілки, однак не зміг пояснити, чому почав нищити транспортні засоби.Крім того, громадянин України вчинив ще одне порушення закону: чоловік приїхав до Польщі лише два дні тому, щоб влаштуватися на роботу, а отже, повинен був відбувати двотижневий карантин. Через це його з поліцейського відділку відправили до санітарної служби.Зараз чоловік знаходиться у слідчому ізоляторі. Його звинувачують в умисному заподіянні шкоди майну. За це загрожує до 5 років позбавлення волі.

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