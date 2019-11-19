Як протидіяти фейкам і маніпуляції: учнів 11-ти шкіл Волині навчатимуть інфомедійної грамотності





Учителі вже почали проходити навчання від медіаекспертів та тренерів з медіаграмотності, а потім вони самі передаватимуть школярам отримані знання та навички. Про це пише



Особливість проекту у тому, що учні дізнаються, як перевіряти інформацію та критично мислити під час звичайних уроків. Інфомедійна грамотність буде викладатись інтегровано, в існуючі предмети історії (8-10 класи), української мови та літератури (8-9 кл.), а також мистецтва (9 кл.) У цьому допоможуть уроки та вправи, які спеціально розробили експерти проекту – Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX).



Проект «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» діє з 2018 року. Раніше в ньому брали участь в основному школи обласних центрів. Із червня 2019 року у проекті вже є 16 шкіл із Луцька, а всього по Україні – більше 650.



«Завдяки отриманим знанням уроки історії стали справжньою пошуковою експедицією, яскравими, наповненими різними видами робіт, і головне зрозумілими та доступними кожному учневі», – говорить про свою участь у проекті вчителька історії Луцького НВК №9 Алла Мєдвєдєва.



Цього разу організатори надали можливість отримати нові навички освітянам із невеликих сіл та містечок. На конкурс надійшло більше 950 заявок від шкіл зі всієї України, із них було відібрано 256 заявок, зокрема від 11 шкіл із Волині.



За словами Любові Васильчук, менеджерки проекту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», навички критичного мислення варто розвивати ще зі школи.



«Попередні результати нашого проекту показали хороші результати. 93% вчителів-учасників вважають, що матеріали проекту зробили уроки цікавішими, а 86% вчителів відзначають, що матеріали допомогли їм краще розкрити теми уроків. Учні-учасники проекту краще розрізняють факти від суджень, розуміють, як працюють медіа, та вміють визначати неправдиві новини», – зазначила вона.



Публікуємо список навчальних закладів, які приєднались до проекту з інфомедійної грамотності у цьому році:



– Опорний заклад загальної середньої освіти «Самарівський ліцей імені Петра Штика Самарівської сільської ради Ратнівського району Волинської області».



– Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня с. Микуличі Володимир-Волинського району Волинської області.



– Опорний заклад загальної середньої освіти «Любешівський ліцей» Любешівської селищної ради Волинської області.



– Нововолинський ліцей №8 Нововолинської міської ради Волинської області.



– Опорний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Троянівка» Маневицького району Волинської області.



– Заклад загальної середньої освіти «Залізницький ліцей ім. І.Пасевича» Любешівської селищної ради Волинської області.



– Нововолинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Нововолинської міської ради Волинської області.



– Володимир-Волинська гімназія імені Олександра Цинкаловського Володимир-Волинської міської ради Волинської області.



– Княгининівський ліцей Волинської обласної ради.



– Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» №2 м. Каменя-Каширського Камінь-Каширської районної ради Волинської області.



– Опорний заклад НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» смт Турійськ Турійського району Волинської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учительські колективи п'яти предметів із 11 шкіл Волинської області пройшли відбір у конкурсі та стали учасниками всеукраїнського проекту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність». Серед переможців представники як великих міст області, так і маленьких ОТГ.Учителі вже почали проходити навчання від медіаекспертів та тренерів з медіаграмотності, а потім вони самі передаватимуть школярам отримані знання та навички. Про це пише Район.Володимир-Волинський Особливість проекту у тому, що учні дізнаються, як перевіряти інформацію та критично мислити під час звичайних уроків. Інфомедійна грамотність буде викладатись інтегровано, в існуючі предмети історії (8-10 класи), української мови та літератури (8-9 кл.), а також мистецтва (9 кл.) У цьому допоможуть уроки та вправи, які спеціально розробили експерти проекту – Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX).Проект «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» діє з 2018 року. Раніше в ньому брали участь в основному школи обласних центрів. Із червня 2019 року у проекті вже є 16 шкіл із Луцька, а всього по Україні – більше 650.«Завдяки отриманим знанням уроки історії стали справжньою пошуковою експедицією, яскравими, наповненими різними видами робіт, і головне зрозумілими та доступними кожному учневі», – говорить про свою участь у проекті вчителька історії Луцького НВК №9Цього разу організатори надали можливість отримати нові навички освітянам із невеликих сіл та містечок. На конкурс надійшло більше 950 заявок від шкіл зі всієї України, із них було відібрано 256 заявок, зокрема від 11 шкіл із Волині.За словами, менеджерки проекту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», навички критичного мислення варто розвивати ще зі школи.«Попередні результати нашого проекту показали хороші результати. 93% вчителів-учасників вважають, що матеріали проекту зробили уроки цікавішими, а 86% вчителів відзначають, що матеріали допомогли їм краще розкрити теми уроків. Учні-учасники проекту краще розрізняють факти від суджень, розуміють, як працюють медіа, та вміють визначати неправдиві новини», – зазначила вона.– Опорний заклад загальної середньої освіти «Самарівський ліцей імені Петра Штика Самарівської сільської ради Ратнівського району Волинської області».– Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня с. Микуличі Володимир-Волинського району Волинської області.– Опорний заклад загальної середньої освіти «Любешівський ліцей» Любешівської селищної ради Волинської області.– Нововолинський ліцей №8 Нововолинської міської ради Волинської області.– Опорний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Троянівка» Маневицького району Волинської області.– Заклад загальної середньої освіти «Залізницький ліцей ім. І.Пасевича» Любешівської селищної ради Волинської області.– Нововолинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Нововолинської міської ради Волинської області.– Володимир-Волинська гімназія імені Олександра Цинкаловського Володимир-Волинської міської ради Волинської області.– Княгининівський ліцей Волинської обласної ради.– Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» №2 м. Каменя-Каширського Камінь-Каширської районної ради Волинської області.– Опорний заклад НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» смт Турійськ Турійського району Волинської області.

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