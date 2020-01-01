Медики дали поради, як уберегтися від аномальної спеки





У Центрі громадського здоров'я України дали декілька



Перш за все, радять перебувати на сонці якомога менше, особливо в період з 11 до 16 години. Шукати прохолоду й тінь, щоб тіло могло відновитися. Найкраще залишатися у приміщенні, бажано з кондиціонером.



Якщо вдома немає кондиціонера — можна зайти до кондиційованих громадських приміщень — навіть кілька годин в охолодженому приміщенні зможуть допомогти тілу адаптуватися до спеки на вулиці. Наголошують, що різка і відчутна зміна температури створює додаткове навантаження на серцево-судинну систему, а тривале переохолодження ослаблює імунітет.



Обережно із засмагою. Вона є ознакою того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання, тож варто захистіться за допомогою крему із SPF щонайменше 30. «Наносьте сонцезахисні креми за 30 хвилин до виходу надвір. Засмага може значно уповільнити здатність шкіри вивільняти надлишок тепла і таким чином сприяти зневодненню організму», — йдеться у дописі.



Підказка від ЦГЗ: шукайте засоби захисту від сонця з позначкою «Широкий спектр» або «Захист UVA/UVB» — такі продукти діють краще. Застосовуйте їх повторно відповідно до інструкції на етикетці.



Біля водойм і на пляжі отримати опіки найлегше, тож тут слід бути уважними. Радять обирати легкий, вільний одяг світлих кольорів, бажано з довгим рукавом, одягати сонцезахисні окуляри і крислатий капелюх, щоб затінити обличчя, вуха та шию.



Потрібно пити більше води, адже підтримувати водний баланс незалежно від того, наскільки ви активні — надзвичайно важливо.



«Не пийте рідини, що містять кофеїн, алкоголь чи багато цукру, адже це фактично призводить до втрати більшої кількості рідини. Крім того, уникайте дуже холодних напоїв, тому що вони можуть спричинити судоми шлунка. Якщо ви дотримуєтеся дієти з низьким вмістом солі, страждаєте на діабет, маєте підвищений артеріальний тиск або інші хронічні захворювання, порадьтеся зі своїм лікарем щодо водно-сольового режиму», — пише ЦГЗ.



Майте на увазі: електричні вентилятори можуть забезпечити комфорт, але коли температура повітря досягає критичної позначки, вони стають неефективними. Кращий спосіб охолонути — прийняти прохолодний душ або ванну (але будьте обережні, якщо маєте серцево-судинні захворювання).



Використовуйте кухонну плиту і духову шафу якомога менше, щоби підтримувати прохолоднішу температуру в домі. Уникайте гарячої та важкої (жирної) їжі: вона зумовлює додаткове теплове навантаження для вашого тіла.



Уповільніть темп: зменшуйте інтенсивність фізичних вправ під час спеки. Якщо ви не звикли працювати чи займатися спортом за високої температури повітря, починайте вправи повільно і поступово підвищуйте темп. Якщо навантаження у спеку змушує ваше серце битися сильніше і вам не вистачає повітря, припиніть будь-які вправи. Перемістіться у прохолодне місце або в тінь і відпочиньте, особливо якщо відчуваєте запаморочення або слабкість.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Коли температурні показники щонайменше на 10 °C перевищують середню високу температуру регіону і це триває кілька тижнів, йдеться про надзвичайну спеку. Вона виснажує, негативно впливає на організм, тож варто уникати зайвих фізичних навантажень, правильно харчуватися й пити, дотримуватися режиму дня.У Центрі громадського здоров'я України дали декілька порад , як вберегтися від спеки і не наражати свій організм небезпеку.Перш за все, радять перебувати на сонці якомога менше, особливо в період з 11 до 16 години. Шукати прохолоду й тінь, щоб тіло могло відновитися. Найкраще залишатися у приміщенні, бажано з кондиціонером.Якщо вдома немає кондиціонера — можна зайти до кондиційованих громадських приміщень — навіть кілька годин в охолодженому приміщенні зможуть допомогти тілу адаптуватися до спеки на вулиці. Наголошують, що різка і відчутна зміна температури створює додаткове навантаження на серцево-судинну систему, а тривале переохолодження ослаблює імунітет.Обережно із засмагою. Вона є ознакою того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання, тож варто захистіться за допомогою крему із SPF щонайменше 30. «Наносьте сонцезахисні креми за 30 хвилин до виходу надвір. Засмага може значно уповільнити здатність шкіри вивільняти надлишок тепла і таким чином сприяти зневодненню організму», — йдеться у дописі.шукайте засоби захисту від сонця з позначкою «Широкий спектр» або «Захист UVA/UVB» — такі продукти діють краще. Застосовуйте їх повторно відповідно до інструкції на етикетці.Біля водойм і на пляжі отримати опіки найлегше, тож тут слід бути уважними. Радять обирати легкий, вільний одяг світлих кольорів, бажано з довгим рукавом, одягати сонцезахисні окуляри і крислатий капелюх, щоб затінити обличчя, вуха та шию.Потрібно пити більше води, адже підтримувати водний баланс незалежно від того, наскільки ви активні — надзвичайно важливо.«Не пийте рідини, що містять кофеїн, алкоголь чи багато цукру, адже це фактично призводить до втрати більшої кількості рідини. Крім того, уникайте дуже холодних напоїв, тому що вони можуть спричинити судоми шлунка. Якщо ви дотримуєтеся дієти з низьким вмістом солі, страждаєте на діабет, маєте підвищений артеріальний тиск або інші хронічні захворювання, порадьтеся зі своїм лікарем щодо водно-сольового режиму», — пише ЦГЗ.Майте на увазі: електричні вентилятори можуть забезпечити комфорт, але коли температура повітря досягає критичної позначки, вони стають неефективними. Кращий спосіб охолонути — прийняти прохолодний душ або ванну (але будьте обережні, якщо маєте серцево-судинні захворювання).Використовуйте кухонну плиту і духову шафу якомога менше, щоби підтримувати прохолоднішу температуру в домі. Уникайте гарячої та важкої (жирної) їжі: вона зумовлює додаткове теплове навантаження для вашого тіла.Уповільніть темп: зменшуйте інтенсивність фізичних вправ під час спеки. Якщо ви не звикли працювати чи займатися спортом за високої температури повітря, починайте вправи повільно і поступово підвищуйте темп. Якщо навантаження у спеку змушує ваше серце битися сильніше і вам не вистачає повітря, припиніть будь-які вправи. Перемістіться у прохолодне місце або в тінь і відпочиньте, особливо якщо відчуваєте запаморочення або слабкість.

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