США виділять 100 тисяч доларів на ліквідацію наслідків повені в Україні





Про це повідомило Посольство США в Україні, – пише



«Сполучені Штати Америки підтримують Україну в цей важкий час сильних повеней на Західній Україні. За допомоги USAID американський народ надасть нове фінансування у розмірі 100 тисяч доларів США для підтримки України у боротьбі з цією гуманітарною катастрофою. Ми тісно співпрацюватимемо з урядом України у забезпеченні швидкого та ефективного використання цих коштів, щоб допомогти жителям Західної України подолати наслідки цієї гуманітарної катастрофи», - ідеться в повідомленні.



Нагадаємо, внаслідок повені на Західній Україні було підтоплено 14428 будинків. Станом на 07:00 суботи, 27 червня, залишався підтопленим 3871 будинок.



Тим часом Укргідрометцентр попередив про підтоплення нових населених пунктів через підвищення рівнів води в річках Дністер та Прип'ять.

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