Поліція повідомила деталі затримання чоловіка, який організував канал незаконної міграції на Волині
Сьогодні, 16:48
Чоловік, якого піймали «на гарячому» за організацію каналу незаконного переправлення осіб за кордон, 54-річний уродженець Маневицького району.
Про це повідомив сектор комунікації поліції Волині.
Волинянина затримали 26 червня, коли він намагався доставити в прикордоння та в подальшому незаконно переправити до Польщі двох громадян Шрі-Ланки. Зазначили, що нині чоловік мешкає в Києві.
Нагадаємо: волинські прикордонники «на гарячому» піймали організатора каналу незаконної міграції в ЄС.
Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Вирішується питання щодо оголошення підозри за ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або вчинене з корисливих мотивів) та обрання міри запобіжного заходу.
Тривають подальші оперативно-розшукові заходи та слідчі дії, аби встановити всіх причетних осіб до злодіянь та повністю ліквідувати канал незаконної міграції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив сектор комунікації поліції Волині.
Волинянина затримали 26 червня, коли він намагався доставити в прикордоння та в подальшому незаконно переправити до Польщі двох громадян Шрі-Ланки. Зазначили, що нині чоловік мешкає в Києві.
Нагадаємо: волинські прикордонники «на гарячому» піймали організатора каналу незаконної міграції в ЄС.
Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Вирішується питання щодо оголошення підозри за ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або вчинене з корисливих мотивів) та обрання міри запобіжного заходу.
Тривають подальші оперативно-розшукові заходи та слідчі дії, аби встановити всіх причетних осіб до злодіянь та повністю ліквідувати канал незаконної міграції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Поліція повідомила деталі затримання чоловіка, який організував канал незаконної міграції на Волині
Сьогодні, 16:48
Як протидіяти фейкам і маніпуляції: учнів 11-ти шкіл Волині навчатимуть інфомедійної грамотності
Сьогодні, 15:58
Медики дали поради, як уберегтися від аномальної спеки
Сьогодні, 15:15
П'яний українець втік з карантину у Польщі і влаштував «дикі танці» на капотах чужих авто
Сьогодні, 14:35