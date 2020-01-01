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Поліція повідомила деталі затримання чоловіка, який організував канал незаконної міграції на Волині

Поліція повідомила деталі затримання чоловіка, який організував канал незаконної міграції на Волині
Чоловік, якого піймали «на гарячому» за організацію каналу незаконного переправлення осіб за кордон, 54-річний уродженець Маневицького району.

Про це повідомив сектор комунікації поліції Волині.

Волинянина затримали 26 червня, коли він намагався доставити в прикордоння та в подальшому незаконно переправити до Польщі двох громадян Шрі-Ланки. Зазначили, що нині чоловік мешкає в Києві.

Нагадаємо: волинські прикордонники «на гарячому» піймали організатора каналу незаконної міграції в ЄС.

Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення підозри за ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або вчинене з корисливих мотивів) та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають подальші оперативно-розшукові заходи та слідчі дії, аби встановити всіх причетних осіб до злодіянь та повністю ліквідувати канал незаконної міграції.

Поліція повідомила деталі затримання чоловіка, який організував канал незаконної міграції на Волині

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Теги: Волинь, незаконна міграція
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