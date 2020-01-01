Поліція повідомила деталі затримання чоловіка, який організував канал незаконної міграції на Волині





Про це



Волинянина затримали 26 червня, коли він намагався доставити в прикордоння та в подальшому незаконно переправити до Польщі двох громадян Шрі-Ланки. Зазначили, що нині чоловік мешкає в Києві.



Нагадаємо: волинські прикордонники «на гарячому» піймали організатора каналу незаконної міграції в ЄС.



Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.



Вирішується питання щодо оголошення підозри за ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або вчинене з корисливих мотивів) та обрання міри запобіжного заходу.



Тривають подальші оперативно-розшукові заходи та слідчі дії, аби встановити всіх причетних осіб до злодіянь та повністю ліквідувати канал незаконної міграції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік, якого піймали «на гарячому» за організацію каналу незаконного переправлення осіб за кордон, 54-річний уродженець Маневицького району.Про це повідомив сектор комунікації поліції Волині.Волинянина затримали 26 червня, коли він намагався доставити в прикордоння та в подальшому незаконно переправити до Польщі двох громадян Шрі-Ланки. Зазначили, що нині чоловік мешкає в Києві.Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.Вирішується питання щодо оголошення підозри за ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або вчинене з корисливих мотивів) та обрання міри запобіжного заходу.Тривають подальші оперативно-розшукові заходи та слідчі дії, аби встановити всіх причетних осіб до злодіянь та повністю ліквідувати канал незаконної міграції.

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