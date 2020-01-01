Лучани просять повернути на лінію усі тролейбуси, що курсували до карантину
Сьогодні, 17:10
Лучани просять міську владу повернути на лінію усі 42 випуски тролейбусів, які курсували до карантину.
Відповідну петицію зареєстрував Сасюк Андрій Вікторович 26 червня.
«Триває заборона на перевезення стоячих пасажирів необхідна максимальна кількість транспорту на дорогах Луцька. І хоча міська рада заявляє, що автобусів їздить аж 141, тролейбусів чомусь стали випускати 32 замість докарантинних 42. Але і це ще не все», – йдеться у повідомленні.
Автор зазначає, що зі вчорашнього дня у вечірній пік тролейбусів взагалі стало 27. По маршрутах це виглядало так:
№1 - 4 випуски замість необхідних 7. Інтервал стає 30-40 хв.
№2 - 4 випуски із 7. Інтервал стає 30-40 хв.
№4 - 2 випуски із 3. Інтервал стає 44 хв.
№5 - 2 випуски із 4. Інтервал стає 40-50 хв.
№12 - 3 випуски із 5. Інтервал 25-50 хв.
№15 - 5 випусків із 7. Інтервал збільшився до 13-18 хв.
№15А - 5 випусків із 7. Інтервал збільшився до 13-18 хв.
«Якщо маршрути 4, 5, 12 були занедбані ще раніше і інтервали там бажали кращого, то на маршрутах 1 і 2, які є одними з найпопулярніших, інтервал був ще більш-менш адекватний (15-17 хв). Але тепер почали руйнувати і ці маршрути, що є неприпустимо! Це ж стосується і найпопулярніших маршрутів 15/15А», – пише Андрій Сасюк.
Автор також просить відновити тролейбусний маршрут №7 на літній період, адже дістатися до кладовища на Гаразджу можна лише на автобусі №3, який часто можна побачити переповненим. А тролейбус №3 їздить лише раз на 2 години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідну петицію зареєстрував Сасюк Андрій Вікторович 26 червня.
«Триває заборона на перевезення стоячих пасажирів необхідна максимальна кількість транспорту на дорогах Луцька. І хоча міська рада заявляє, що автобусів їздить аж 141, тролейбусів чомусь стали випускати 32 замість докарантинних 42. Але і це ще не все», – йдеться у повідомленні.
Автор зазначає, що зі вчорашнього дня у вечірній пік тролейбусів взагалі стало 27. По маршрутах це виглядало так:
№1 - 4 випуски замість необхідних 7. Інтервал стає 30-40 хв.
№2 - 4 випуски із 7. Інтервал стає 30-40 хв.
№4 - 2 випуски із 3. Інтервал стає 44 хв.
№5 - 2 випуски із 4. Інтервал стає 40-50 хв.
№12 - 3 випуски із 5. Інтервал 25-50 хв.
№15 - 5 випусків із 7. Інтервал збільшився до 13-18 хв.
№15А - 5 випусків із 7. Інтервал збільшився до 13-18 хв.
«Якщо маршрути 4, 5, 12 були занедбані ще раніше і інтервали там бажали кращого, то на маршрутах 1 і 2, які є одними з найпопулярніших, інтервал був ще більш-менш адекватний (15-17 хв). Але тепер почали руйнувати і ці маршрути, що є неприпустимо! Це ж стосується і найпопулярніших маршрутів 15/15А», – пише Андрій Сасюк.
Автор також просить відновити тролейбусний маршрут №7 на літній період, адже дістатися до кладовища на Гаразджу можна лише на автобусі №3, який часто можна побачити переповненим. А тролейбус №3 їздить лише раз на 2 години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лучани просять повернути на лінію усі тролейбуси, що курсували до карантину
Сьогодні, 17:10
Поліція повідомила деталі затримання чоловіка, який організував канал незаконної міграції на Волині
Сьогодні, 16:48
Як протидіяти фейкам і маніпуляції: учнів 11-ти шкіл Волині навчатимуть інфомедійної грамотності
Сьогодні, 15:58
Медики дали поради, як уберегтися від аномальної спеки
Сьогодні, 15:15
П'яний українець втік з карантину у Польщі і влаштував «дикі танці» на капотах чужих авто
Сьогодні, 14:35