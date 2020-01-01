Лучани просять повернути на лінію усі тролейбуси, що курсували до карантину





Відповідну Сасюк Андрій Вікторович 26 червня.



«Триває заборона на перевезення стоячих пасажирів необхідна максимальна кількість транспорту на дорогах Луцька. І хоча міська рада заявляє, що автобусів їздить аж 141, тролейбусів чомусь стали випускати 32 замість докарантинних 42. Але і це ще не все», – йдеться у повідомленні.



Автор зазначає, що зі вчорашнього дня у вечірній пік тролейбусів взагалі стало 27. По маршрутах це виглядало так:



№1 - 4 випуски замість необхідних 7. Інтервал стає 30-40 хв.

№2 - 4 випуски із 7. Інтервал стає 30-40 хв.

№4 - 2 випуски із 3. Інтервал стає 44 хв.

№5 - 2 випуски із 4. Інтервал стає 40-50 хв.

№12 - 3 випуски із 5. Інтервал 25-50 хв.

№15 - 5 випусків із 7. Інтервал збільшився до 13-18 хв.

№15А - 5 випусків із 7. Інтервал збільшився до 13-18 хв.



«Якщо маршрути 4, 5, 12 були занедбані ще раніше і інтервали там бажали кращого, то на маршрутах 1 і 2, які є одними з найпопулярніших, інтервал був ще більш-менш адекватний (15-17 хв). Але тепер почали руйнувати і ці маршрути, що є неприпустимо! Це ж стосується і найпопулярніших маршрутів 15/15А», – пише Андрій Сасюк.



Автор також просить відновити тролейбусний маршрут №7 на літній період, адже дістатися до кладовища на Гаразджу можна лише на автобусі №3, який часто можна побачити переповненим. А тролейбус №3 їздить лише раз на 2 години.

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