За прогнозами синоптиків, селище на Волині може «піти під воду» через дощі





На сайті Укргідрометцентру повідомили, що підйом рівнів води на 0,1-0,7 метра очікується в річках басейну Прип'яті і Дністра, – пише



У результаті високого дощового паводка під водою можуть опинитися селище Любешів Волинської області, Могилів-Подільський, Ямпіль та окремі населені пункти Вінницької області, а також Біляївський район Одеської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За прогнозами синоптиків, 27 і 28 червня через дощі в Україні затопить ще кілька населених пунктів.На сайті Укргідрометцентру повідомили, що підйом рівнів води на 0,1-0,7 метра очікується в річках басейну Прип'яті і Дністра, – пише obozrevatel У результаті високого дощового паводка під водою можуть опинитися селище Любешів Волинської області, Могилів-Подільський, Ямпіль та окремі населені пункти Вінницької області, а також Біляївський район Одеської області.

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