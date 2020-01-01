вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За прогнозами синоптиків, селище на Волині може «піти під воду» через дощі

За прогнозами синоптиків, селище на Волині може «піти під воду» через дощі
За прогнозами синоптиків, 27 і 28 червня через дощі в Україні затопить ще кілька населених пунктів.

На сайті Укргідрометцентру повідомили, що підйом рівнів води на 0,1-0,7 метра очікується в річках басейну Прип'яті і Дністра, – пише obozrevatel.

У результаті високого дощового паводка під водою можуть опинитися селище Любешів Волинської області, Могилів-Подільський, Ямпіль та окремі населені пункти Вінницької області, а також Біляївський район Одеської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, повінь, потоп, Любешів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ви, бля, перестаньте мене тими прогнозами нервірувати !Дайте хоч 70 млн. грн. бюджетних розпилити на дамбу ! Я ж пацанам пообіщав ! Он архітєктор, землемір, еколог і голови РДА ті, шо рішали, вже весь туалєтний папір на ринку скупили ! Є одне екологічне лихо, а як обі&руться з перестраху і за&еруть все кругом себе - то вже буде два !
Відповісти
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Княгининівські активістки записали відео-привітання до Дня Конституції
Сьогодні, 18:30
За прогнозами синоптиків, селище на Волині може «піти під воду» через дощі
Сьогодні, 18:00
У Луцьку байкери влаштували «покатушки» вулицями міста
Сьогодні, 17:45
Лучани просять повернути на лінію усі тролейбуси, що курсували до карантину
Сьогодні, 17:10
Поліція повідомила деталі затримання чоловіка, який організував канал незаконної міграції на Волині
Сьогодні, 16:48
Схожі новини
Подружжя з Волині виростило гігантський кущ ревеню. ФОТО Подружжя з Волині виростило гігантський кущ ревеню. ФОТО
18 червень, 08:10
Троє працівників РДА на Волині захворіли на коронавірус Троє працівників РДА на Волині захворіли на коронавірус
09 червень, 13:15
Келії монастиря піарів на Волині, де незаконно вели «солодкий» бізнес, повернули державі Келії монастиря піарів на Волині, де незаконно вели «солодкий» бізнес, повернули державі
28 травень, 15:10
У Любешівському районі виявили перші випадки коронавірусу У Любешівському районі виявили перші випадки коронавірусу
30 квітень, 10:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Княгининівські активістки записали відео-привітання до Дня Конституції
Сьогодні, 18:30
 0
За прогнозами синоптиків, селище на Волині може «піти під воду» через дощі
Сьогодні, 18:00
 0
У Луцьку байкери влаштували «покатушки» вулицями міста
Сьогодні, 17:45
 0
Лучани просять повернути на лінію усі тролейбуси, що курсували до карантину
Сьогодні, 17:10
 0
Поліція повідомила деталі затримання чоловіка, який організував канал незаконної міграції на Волині
Сьогодні, 16:48
 0
Медіа
відео
1/8