За прогнозами синоптиків, селище на Волині може «піти під воду» через дощі
Сьогодні, 18:00
За прогнозами синоптиків, 27 і 28 червня через дощі в Україні затопить ще кілька населених пунктів.
На сайті Укргідрометцентру повідомили, що підйом рівнів води на 0,1-0,7 метра очікується в річках басейну Прип'яті і Дністра, – пише obozrevatel.
У результаті високого дощового паводка під водою можуть опинитися селище Любешів Волинської області, Могилів-Подільський, Ямпіль та окремі населені пункти Вінницької області, а також Біляївський район Одеської області.
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На сайті Укргідрометцентру повідомили, що підйом рівнів води на 0,1-0,7 метра очікується в річках басейну Прип'яті і Дністра, – пише obozrevatel.
У результаті високого дощового паводка під водою можуть опинитися селище Любешів Волинської області, Могилів-Подільський, Ямпіль та окремі населені пункти Вінницької області, а також Біляївський район Одеської області.
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Коментарі 1
Ви, бля, перестаньте мене тими прогнозами нервірувати !Дайте хоч 70 млн. грн. бюджетних розпилити на дамбу ! Я ж пацанам пообіщав ! Он архітєктор, землемір, еколог і голови РДА ті, шо рішали, вже весь туалєтний папір на ринку скупили ! Є одне екологічне лихо, а як обі&руться з перестраху і за&еруть все кругом себе - то вже буде два !
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