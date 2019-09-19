У Луцьку байкери влаштували «покатушки» вулицями міста
Сьогодні, 17:45
Від Замкової площі в Луцьку стартувала колона байкерів.
Мотоциклісти зібралися на «покатушки» в суботу, 27 червня, – пише «Конкурент» із посиланням на Суспільне.
Організатор заходу Ігор Середюк розповів, що байкери вирішили зустрітися після пом'якшення карантину. Із його слів, мотоциклісти планують проїхати усе місто.
Мотоциклістів супроводжуватимуть правоохоронці, дехто із байкерів під шоломами наділи й маски, загалом усі дотримуються дистанції. Після загального виїзду мотоциклісти влаштують вечірку.
Головне фото - ілюстративне.
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Мотоциклісти зібралися на «покатушки» в суботу, 27 червня, – пише «Конкурент» із посиланням на Суспільне.
Організатор заходу Ігор Середюк розповів, що байкери вирішили зустрітися після пом'якшення карантину. Із його слів, мотоциклісти планують проїхати усе місто.
Мотоциклістів супроводжуватимуть правоохоронці, дехто із байкерів під шоломами наділи й маски, загалом усі дотримуються дистанції. Після загального виїзду мотоциклісти влаштують вечірку.
Головне фото - ілюстративне.
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