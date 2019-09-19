У Луцьку байкери влаштували «покатушки» вулицями міста





Мотоциклісти зібралися на «покатушки» в суботу, 27 червня, – пише



Організатор заходу Ігор Середюк розповів, що байкери вирішили зустрітися після пом'якшення карантину. Із його слів, мотоциклісти планують проїхати усе місто.



Мотоциклістів супроводжуватимуть правоохоронці, дехто із байкерів під шоломами наділи й маски, загалом усі дотримуються дистанції. Після загального виїзду мотоциклісти влаштують вечірку.







Головне фото - ілюстративне.

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