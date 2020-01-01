У місті на Волині адвокатів не звільнили від плати за оренду офісів на час карантину
Сьогодні, 02:25
25-го червня на черговій сесії Нововолинської міськради депутати не проголосували за звільнення орендарів від сплати за приміщення комунальної власності за час карантину. Проте, у Ковелі, Луцьку, Володимирі-Волинському та Червонограді міська влада увійшла в ситуацію, адже цього вимагає нове законодавство – у звязку із поширенням COVID-19 на території України.
Про це Кордону розповіли у ГО “Самозахист орендарів”.
Не звільнили від сплати і адвокатів Нововолинська, які під час карантину не займалися своєю діяльністю. Проте, як пише сайт «Кордон», представники міської влади, зокрема, міський голова Віктор Сапожніков та Олена Чайка, директор ЖКО, поширювали недостовірну інформацію, що адвокатська діяльність під час карантину здійснювалась.
Вперше це помітили під час позачергової сесії, 21-го травня, Чайка акцентувала увагу, що адвокати працювали. Вдруге це помітили, коли Сапожніков фактично надав журналістам “Волинської газети” недостовірну інформацію, що суди в період карантину працювали, а отже, приміщення адвокатських контор використовувались.
Як розповіли члени ГО “Самозахист орендарів”, вперше вони звернулися із заявою щодо призупинення нарахування орендної плати на період дії карантину ще 13-го квітня. На позачерговій сесії ради рішення про призупинення не прийняли, “бо не можна гамузом”. Віктор Сапожніков сказав, що кожну заяву розглядатимуть індивідуально.
На чергову сесію (25-го червня, – ред.) орендарі комунального майна підготували індивідуальні заяви із усім переліком документів та довідок, які підтверджують – адвокатська діяльність у місті Нововолинськ в період з 12 березня по 4 травня не здійснювалась. Доказом цьому є довідки з ТТІ, окремі розрахунки електроенергії, адже рахунків навіть не виписували в той період (з 17-го березня), а також – довідки з міського суду, адже в цей період не було засідань. До слова, після моменту із звинуваченням в роботі під час карантину, адвокати одразу звернулись за довідками до суду на підтвердження того, що розгляду жодних справ не було.
Наймач орендних приміщень звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставин, за які він не відповідає. Це прямо приписано у ч.6 ст. 762 ЦКУ. Також це зазначено в пункті 14 прикінцевих і перехідних положень ЦКУ.
Нововолинська міська рада повинна була розглянути заяви кожного, керуючись ЦКУ, ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням COVID-19″, ст 26 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою КМУ №211 (з наступними змінами та доповненнями) та враховуючи рішення виконкому від 16-го березня, яке стосувалось затвердження додаткових протиепідемічних заходів.
На сесії ради міська влада апелювала вирішеня питання сплати до необхідності наповнювати бюджет, а ще – бо адвокати є самозайняті особи та не є суб’єктами господарювання, а за постановою №211 – тільки суб’єкти господарювання не звільняються від сплати оренди. Щоправда, станом на 4-те червня уже є доповнення постанови. Також додали – так вирішила комісія.
Орендарям від звільнення від сплати оренди відмовили, хоча в пакеті документів також є і лист-прохання про сприяння в питанні від Національної асоціації адвокатів України.
Окремі члени громадської організації, які були позбавлені прибутку під час карантину мають намір оскаржувати дане рішення Нововолинської міської ради, оскільки вважають запровадження карантину обставинами, за які вони не відповідають.
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Про це Кордону розповіли у ГО “Самозахист орендарів”.
Не звільнили від сплати і адвокатів Нововолинська, які під час карантину не займалися своєю діяльністю. Проте, як пише сайт «Кордон», представники міської влади, зокрема, міський голова Віктор Сапожніков та Олена Чайка, директор ЖКО, поширювали недостовірну інформацію, що адвокатська діяльність під час карантину здійснювалась.
Вперше це помітили під час позачергової сесії, 21-го травня, Чайка акцентувала увагу, що адвокати працювали. Вдруге це помітили, коли Сапожніков фактично надав журналістам “Волинської газети” недостовірну інформацію, що суди в період карантину працювали, а отже, приміщення адвокатських контор використовувались.
Як розповіли члени ГО “Самозахист орендарів”, вперше вони звернулися із заявою щодо призупинення нарахування орендної плати на період дії карантину ще 13-го квітня. На позачерговій сесії ради рішення про призупинення не прийняли, “бо не можна гамузом”. Віктор Сапожніков сказав, що кожну заяву розглядатимуть індивідуально.
На чергову сесію (25-го червня, – ред.) орендарі комунального майна підготували індивідуальні заяви із усім переліком документів та довідок, які підтверджують – адвокатська діяльність у місті Нововолинськ в період з 12 березня по 4 травня не здійснювалась. Доказом цьому є довідки з ТТІ, окремі розрахунки електроенергії, адже рахунків навіть не виписували в той період (з 17-го березня), а також – довідки з міського суду, адже в цей період не було засідань. До слова, після моменту із звинуваченням в роботі під час карантину, адвокати одразу звернулись за довідками до суду на підтвердження того, що розгляду жодних справ не було.
Наймач орендних приміщень звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставин, за які він не відповідає. Це прямо приписано у ч.6 ст. 762 ЦКУ. Також це зазначено в пункті 14 прикінцевих і перехідних положень ЦКУ.
Нововолинська міська рада повинна була розглянути заяви кожного, керуючись ЦКУ, ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням COVID-19″, ст 26 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою КМУ №211 (з наступними змінами та доповненнями) та враховуючи рішення виконкому від 16-го березня, яке стосувалось затвердження додаткових протиепідемічних заходів.
На сесії ради міська влада апелювала вирішеня питання сплати до необхідності наповнювати бюджет, а ще – бо адвокати є самозайняті особи та не є суб’єктами господарювання, а за постановою №211 – тільки суб’єкти господарювання не звільняються від сплати оренди. Щоправда, станом на 4-те червня уже є доповнення постанови. Також додали – так вирішила комісія.
Орендарям від звільнення від сплати оренди відмовили, хоча в пакеті документів також є і лист-прохання про сприяння в питанні від Національної асоціації адвокатів України.
Окремі члени громадської організації, які були позбавлені прибутку під час карантину мають намір оскаржувати дане рішення Нововолинської міської ради, оскільки вважають запровадження карантину обставинами, за які вони не відповідають.
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