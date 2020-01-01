В зоні ООС на Сході підірвався український сапер





Про це повідомляє



"Воїна доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу.



На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 27 червня, в районі населеного пункту Мар’їнка, під час виконання завдання з розмінування ділянки місцевості, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, отримав вогнепальне осколкове проникаюче поранення сапер зі складу Об'єднаних сил.Про це повідомляє пресцентр ООС "Воїна доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу.На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.

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