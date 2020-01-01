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В зоні ООС на Сході підірвався український сапер

В зоні ООС на Сході підірвався український сапер
Сьогодні, 27 червня, в районі населеного пункту Мар’їнка, під час виконання завдання з розмінування ділянки місцевості, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, отримав вогнепальне осколкове проникаюче поранення сапер зі складу Об'єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Воїна доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.

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Теги: сапер, ООС, вибуховий пристрій, Мар'їнка
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