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Судили волинянина, який скоїв аварію та втік

Судили волинянина, який скоїв аварію та втік
13 травня цього року о 13 годині на перехресті вулиць Варшавська – Шевченка у Ковелі трапилася ДТП. Причетний водій «Жигулів» залишив місце аварії, не повідомивши працівників поліції.

Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду від 24 червня 2020 року, пише Ковель медіа.

Поліцейські встановили, що вже через годину він вживав алкоголь в одному із сіл Ковельського району. Однак, оскільки після аварії не було проведено медичного огляду щодо виявлення у нього сп’яніння, чоловік не мав права пити спиртне.

У судовому засіданні він визнав свою провину.

Ковельський міськрайонний суд призначив правопорушнику штраф у розмірі 20 400 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на три роки.

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Теги: суд, аварія, вирок
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