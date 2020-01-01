Судили волинянина, який скоїв аварію та втік





Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду від 24 червня 2020 року, пише



Поліцейські встановили, що вже через годину він вживав алкоголь в одному із сіл Ковельського району. Однак, оскільки після аварії не було проведено медичного огляду щодо виявлення у нього сп’яніння, чоловік не мав права пити спиртне.



У судовому засіданні він визнав свою провину.



Ковельський міськрайонний суд призначив правопорушнику штраф у розмірі 20 400 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на три роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 травня цього року о 13 годині на перехресті вулиць Варшавська – Шевченка у Ковелі трапилася ДТП. Причетний водій «Жигулів» залишив місце аварії, не повідомивши працівників поліції.Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду від 24 червня 2020 року, пише Ковель медіа Поліцейські встановили, що вже через годину він вживав алкоголь в одному із сіл Ковельського району. Однак, оскільки після аварії не було проведено медичного огляду щодо виявлення у нього сп’яніння, чоловік не мав права пити спиртне.У судовому засіданні він визнав свою провину.Ковельський міськрайонний суд призначив правопорушнику штраф у розмірі 20 400 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на три роки.

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