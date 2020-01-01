вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

28 червня на Волині: гортаючи календар

28 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у заслуженого працівника освіти Валентина Вірковського (на фото).

Вітаємо його, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Григорій, Єфрем, Лазар та Михайло.

Зичимо усім міцного здоров’я, злагоди і любові.

28 червня 1931 року на Установчому конгресі в Луцьку було створене Волинське українське об’єднання (ВУО).

Це була нова партія центристського спрямування, яка займалася розбудовою суспільних, культурних, освітніх, господарських релігійних установ у краї і була втіленням прагнення частини українських і польських діячів до порозуміння.

У цей день 1947 року у Луцьку відбувся перший випуск фельдшерсько-акушерської школи (зараз – Луцького медичного коледжу).

Сьогодні – День Конституції України. 28 червня 1996 Верховна Рада України прийняла нову Конституцію України - першу Конституцію незалежної української держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському музеї зберігають уламки метеоритів. ФОТО
Сьогодні, 00:35
28 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку – більше сотні незаконних забудов на газопроводах
27 червень, 23:38
В зоні ООС на Сході підірвався український сапер
27 червень, 22:20
Внаслідок аварії у Володимирі-Волинському одну автівку відкинуло в електроопору
27 червень, 21:47
Схожі новини
27 червня на Волині: гортаючи календар 27 червня на Волині: гортаючи календар
27 червень, 00:00
25 червня на Волині: гортаючи календар 25 червня на Волині: гортаючи календар
25 червень, 00:00
22 червня на Волині: гортаючи календар 22 червня на Волині: гортаючи календар
22 червень, 00:00
21 червня на Волині: гортаючи календар 21 червня на Волині: гортаючи календар
21 червень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському музеї зберігають уламки метеоритів. ФОТО
Сьогодні, 00:35
 0
28 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку – більше сотні незаконних забудов на газопроводах
27 червень, 23:38
 0
В зоні ООС на Сході підірвався український сапер
27 червень, 22:20
 0
Внаслідок аварії у Володимирі-Волинському одну автівку відкинуло в електроопору
27 червень, 21:47
 0
Медіа
відео
1/8