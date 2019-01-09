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У Луцьку – більше сотні незаконних забудов на газопроводах

У Луцьку – більше сотні незаконних забудов на газопроводах
У Луцьку підприємці часто допускають порушення і будують магазини, кафе та інші об’єкти з порушенням, без дозволів відповідних організацій - на газопроводах середнього та низького тиску.

Такі факти фіксують фахівці «Волиньгазу» під час обходів вулиць, бо дбають про стан газових мереж та безпеку людей, інформує пресцентр відомства.

Під час престуру спеціалісти газової компанії показали луцьким медійникам два факти порушення. На вул. Володимирській власник збудував магазин в межах охоронної зони газопроводу високого тиску. За обслуговування цих газорозподільних вуличних мереж різного тиску відповідає оператор ГРМ – «Волиньгаз».

У Луцьку – більше сотні незаконних забудов на газопроводах

«Підприємець одержав попередження, газопровід відрізано. Загрози для людей нема. Зараз готують проєктне рішення на реконструкцію газопроводу, – розповідає головний інженер Луцького відділення АТ «Волиньгаз» Юрій Сахник. – За другим фактом, на вул. Львівській ще один власник розпочав будівництво та призупинив на газопроводі низького тиску. Планував звести бетонний вузол. Ми запропонували йому два варіанти: зносити будівлю або перенести газопровід. Він погодився на другий варіант».

Зі слів головного інженера газової компанії, газопроводи мають свій вік. На стику може з’явитись тріщина і фахівцям потрібно ремонтувати систему газопостачання. Буває й витік, а газ легший за повітря та буде підніматись вгору. Він заповнює приміщення, а далі може виникнути аварійна ситуація.



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Теги: газопровід, Волиньгаз, забудова
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