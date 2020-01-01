Більшість будинків у Луцьку досі без належного техобслуговування газових мереж – «Волиньгаз»
Сьогодні, 05:15
Під час престуру для журналістів представники АТ "Волиньгаз" обговорили питання технічного обслуговування квартир і внутрішньобудинкових газових мереж. На прикладі луцької багатоповерхівки на вул. Ветеранів, 13.
Про це інформують у пресцентрі АТ "Волиньгаз".
«Ця тема актуальна. У Луцьку люди живуть переважно в багатоповерхівках. Ми всі зараз спостерігаємо за наслідками негоди, злив на Прикарпатті та Буковині. Скільки сил докладають газовики, щоб відремонтувати зруйновані газопроводи та газорозподільні пункти і відновити газопостачання. Розуміємо, що безпека – головне. І потрібно вже готуватись до зими та подумати про техобслуговування своєї оселі, про укладення договорів із ліцензованими організаціями, які мають право відповідно до закону обслуговувати газові мережі», – розповідає начальник Луцького відділення АТ «Волиньгаз» Дмитро Бонюк.
Внутрішньобудинкові газові мережі на сьогодні може обслуговувати будь-яка компанія, яку обирають співвласники будинку. Вона повинна мати відповідні дозволи. Обслуговування будинку здійснюється за кошти співвласників. Оператор ГРМ, тобто «Волиньгаз», обслуговує газові мережі низького та середнього тиску і споруди на них до межі будинку.
«Споживачі газу укладають договір на постачання природного газу і договір на розподіл природного газу, тобто його доставку. Другий договір – це обслуговування газових мереж, газорозподільних станцій і шкафів, виїзди на аварійні ситуації за викликом екстреної служби 104. У травні 2018 року НКРЕКП зняла з тарифу на розподіл газу частку, яка дозволяла фахівцям АТ «Волиньгаз» робити планово-технічне обслуговування будинків. Газовики приходили щороку до людей, перевіряли внутрішнє газове обладнання на щільність та ліквідовували витоки. Такі роботи здійснювали безоплатно, – аналізує начальник Луцького відділення Дмитро Бонюк. – Уже два роки ми не потрапляємо в такі багатоповерхівки. В людей можуть бути різні ситуації, навіть аварійні. На сьогодні, відповідно до закону, споживачі самі повинні укладати договори на технічне обслуговування домогосподарств із компанією, яка має на це ліцензію».
Сергій Бузько – голова правління ОСББ «Весняні лелеки» на вул. Ветеранів, 13 з моменту його створення. За декілька років, каже чоловік, вдалось зробити чимало.
«Зараз цікавимося новими законами і знаємо, що буде певна лінія розмежування, яка знаходиться на вході до будинку – до засувки. Як голова ОСББ дбаю про безпеку своїх мешканців і хочу, щоб не трапилося жодного аварійного випадку, – зазначає Сергій Бузько. – Насамперед дочекаємося, коли всі ці законодавчі зміни завершаться. Буде чіткий закон: або споживачі укладатимуть індивідуальні договори з газовою компанією, або ОСББ. Газова система – це не жарти. Від її роботи залежить життя людей».
Тож, за внутрішньобудинкові газові мережі несе відповідальність власник або співвласник будинку. Це передбачають такі нормативні документи: Закон України «Про житлово-комунальні послуги», «Кодекс газорозподільних систем», прийнятий державним органом НКРЕКП, та «Правила безпеки систем газопостачання», затверджені Мінпаливенерго.
Аналізуючи ситуацію в Луцьку, начальник управління технічного обслуговування АТ «Волиньгаз» Роман Шабала нагадує, що обслуговування газових мереж в житлових будівлях – це перш за все питання безпеки споживачів. За безпечну експлуатацію систем газопостачання відповідають їх власники.
«У компанії АТ «Волиньгаз» занепокоєні з приводу того, що дуже мало укладених договорів. Власники, управителі нехтують вимогами законодавства та не поспішають укладати договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, – каже Роман Шабала. – Більшість будинків досі без належного техобслуговування, а це загрожує життю та здоров’ю громадян».
Газовики радять споживачам газу «готувати сани влітку»: не зволікати та укласти договір із ліцензованою компанією про техобслуговування свого домогосподарства, а також договір про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.
Довідково: АТ «Волиньгаз» не продає газ, а здійснює його розподіл (доставку) для 250 тис. побутових споживачів та понад 4 тис. підприємств Волинської області. Загалом компанія обслуговує понад 7, 7 тис. км. газопроводів різного тиску.
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Про це інформують у пресцентрі АТ "Волиньгаз".
«Ця тема актуальна. У Луцьку люди живуть переважно в багатоповерхівках. Ми всі зараз спостерігаємо за наслідками негоди, злив на Прикарпатті та Буковині. Скільки сил докладають газовики, щоб відремонтувати зруйновані газопроводи та газорозподільні пункти і відновити газопостачання. Розуміємо, що безпека – головне. І потрібно вже готуватись до зими та подумати про техобслуговування своєї оселі, про укладення договорів із ліцензованими організаціями, які мають право відповідно до закону обслуговувати газові мережі», – розповідає начальник Луцького відділення АТ «Волиньгаз» Дмитро Бонюк.
Внутрішньобудинкові газові мережі на сьогодні може обслуговувати будь-яка компанія, яку обирають співвласники будинку. Вона повинна мати відповідні дозволи. Обслуговування будинку здійснюється за кошти співвласників. Оператор ГРМ, тобто «Волиньгаз», обслуговує газові мережі низького та середнього тиску і споруди на них до межі будинку.
«Споживачі газу укладають договір на постачання природного газу і договір на розподіл природного газу, тобто його доставку. Другий договір – це обслуговування газових мереж, газорозподільних станцій і шкафів, виїзди на аварійні ситуації за викликом екстреної служби 104. У травні 2018 року НКРЕКП зняла з тарифу на розподіл газу частку, яка дозволяла фахівцям АТ «Волиньгаз» робити планово-технічне обслуговування будинків. Газовики приходили щороку до людей, перевіряли внутрішнє газове обладнання на щільність та ліквідовували витоки. Такі роботи здійснювали безоплатно, – аналізує начальник Луцького відділення Дмитро Бонюк. – Уже два роки ми не потрапляємо в такі багатоповерхівки. В людей можуть бути різні ситуації, навіть аварійні. На сьогодні, відповідно до закону, споживачі самі повинні укладати договори на технічне обслуговування домогосподарств із компанією, яка має на це ліцензію».
Сергій Бузько – голова правління ОСББ «Весняні лелеки» на вул. Ветеранів, 13 з моменту його створення. За декілька років, каже чоловік, вдалось зробити чимало.
«Зараз цікавимося новими законами і знаємо, що буде певна лінія розмежування, яка знаходиться на вході до будинку – до засувки. Як голова ОСББ дбаю про безпеку своїх мешканців і хочу, щоб не трапилося жодного аварійного випадку, – зазначає Сергій Бузько. – Насамперед дочекаємося, коли всі ці законодавчі зміни завершаться. Буде чіткий закон: або споживачі укладатимуть індивідуальні договори з газовою компанією, або ОСББ. Газова система – це не жарти. Від її роботи залежить життя людей».
Тож, за внутрішньобудинкові газові мережі несе відповідальність власник або співвласник будинку. Це передбачають такі нормативні документи: Закон України «Про житлово-комунальні послуги», «Кодекс газорозподільних систем», прийнятий державним органом НКРЕКП, та «Правила безпеки систем газопостачання», затверджені Мінпаливенерго.
Аналізуючи ситуацію в Луцьку, начальник управління технічного обслуговування АТ «Волиньгаз» Роман Шабала нагадує, що обслуговування газових мереж в житлових будівлях – це перш за все питання безпеки споживачів. За безпечну експлуатацію систем газопостачання відповідають їх власники.
«У компанії АТ «Волиньгаз» занепокоєні з приводу того, що дуже мало укладених договорів. Власники, управителі нехтують вимогами законодавства та не поспішають укладати договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, – каже Роман Шабала. – Більшість будинків досі без належного техобслуговування, а це загрожує життю та здоров’ю громадян».
Газовики радять споживачам газу «готувати сани влітку»: не зволікати та укласти договір із ліцензованою компанією про техобслуговування свого домогосподарства, а також договір про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.
Довідково: АТ «Волиньгаз» не продає газ, а здійснює його розподіл (доставку) для 250 тис. побутових споживачів та понад 4 тис. підприємств Волинської області. Загалом компанія обслуговує понад 7, 7 тис. км. газопроводів різного тиску.
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