Більшість будинків у Луцьку досі без належного техобслуговування газових мереж – «Волиньгаз»





Про це інформують у пресцентрі



«Ця тема актуальна. У Луцьку люди живуть переважно в багатоповерхівках. Ми всі зараз спостерігаємо за наслідками негоди, злив на Прикарпатті та Буковині. Скільки сил докладають газовики, щоб відремонтувати зруйновані газопроводи та газорозподільні пункти і відновити газопостачання. Розуміємо, що безпека – головне. І потрібно вже готуватись до зими та подумати про техобслуговування своєї оселі, про укладення договорів із ліцензованими організаціями, які мають право відповідно до закону обслуговувати газові мережі», – розповідає начальник Луцького відділення АТ «Волиньгаз» Дмитро Бонюк.



Внутрішньобудинкові газові мережі на сьогодні може обслуговувати будь-яка компанія, яку обирають співвласники будинку. Вона повинна мати відповідні дозволи. Обслуговування будинку здійснюється за кошти співвласників. Оператор ГРМ, тобто «Волиньгаз», обслуговує газові мережі низького та середнього тиску і споруди на них до межі будинку.



«Споживачі газу укладають договір на постачання природного газу і договір на розподіл природного газу, тобто його доставку. Другий договір – це обслуговування газових мереж, газорозподільних станцій і шкафів, виїзди на аварійні ситуації за викликом екстреної служби 104. У травні 2018 року НКРЕКП зняла з тарифу на розподіл газу частку, яка дозволяла фахівцям АТ «Волиньгаз» робити планово-технічне обслуговування будинків. Газовики приходили щороку до людей, перевіряли внутрішнє газове обладнання на щільність та ліквідовували витоки. Такі роботи здійснювали безоплатно, – аналізує начальник Луцького відділення Дмитро Бонюк. – Уже два роки ми не потрапляємо в такі багатоповерхівки. В людей можуть бути різні ситуації, навіть аварійні. На сьогодні, відповідно до закону, споживачі самі повинні укладати договори на технічне обслуговування домогосподарств із компанією, яка має на це ліцензію».



Сергій Бузько – голова правління ОСББ «Весняні лелеки» на вул. Ветеранів, 13 з моменту його створення. За декілька років, каже чоловік, вдалось зробити чимало.



«Зараз цікавимося новими законами і знаємо, що буде певна лінія розмежування, яка знаходиться на вході до будинку – до засувки. Як голова ОСББ дбаю про безпеку своїх мешканців і хочу, щоб не трапилося жодного аварійного випадку, – зазначає Сергій Бузько. – Насамперед дочекаємося, коли всі ці законодавчі зміни завершаться. Буде чіткий закон: або споживачі укладатимуть індивідуальні договори з газовою компанією, або ОСББ. Газова система – це не жарти. Від її роботи залежить життя людей».



Тож, за внутрішньобудинкові газові мережі несе відповідальність власник або співвласник будинку. Це передбачають такі нормативні документи: Закон України «Про житлово-комунальні послуги», «Кодекс газорозподільних систем», прийнятий державним органом НКРЕКП, та «Правила безпеки систем газопостачання», затверджені Мінпаливенерго.



Аналізуючи ситуацію в Луцьку, начальник управління технічного обслуговування АТ «Волиньгаз» Роман Шабала нагадує, що обслуговування газових мереж в житлових будівлях – це перш за все питання безпеки споживачів. За безпечну експлуатацію систем газопостачання відповідають їх власники.



«У компанії АТ «Волиньгаз» занепокоєні з приводу того, що дуже мало укладених договорів. Власники, управителі нехтують вимогами законодавства та не поспішають укладати договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, – каже Роман Шабала. – Більшість будинків досі без належного техобслуговування, а це загрожує життю та здоров’ю громадян».



Газовики радять споживачам газу «готувати сани влітку»: не зволікати та укласти договір із ліцензованою компанією про техобслуговування свого домогосподарства, а також договір про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.



Довідково: АТ «Волиньгаз» не продає газ, а здійснює його розподіл (доставку) для 250 тис. побутових споживачів та понад 4 тис. підприємств Волинської області. Загалом компанія обслуговує понад 7, 7 тис. км. газопроводів різного тиску.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час престуру для журналістів представники АТ "Волиньгаз" обговорили питання технічного обслуговування квартир і внутрішньобудинкових газових мереж. На прикладі луцької багатоповерхівки на вул. Ветеранів, 13.Про це інформують у пресцентрі АТ "Волиньгаз" «Ця тема актуальна. У Луцьку люди живуть переважно в багатоповерхівках. Ми всі зараз спостерігаємо за наслідками негоди, злив на Прикарпатті та Буковині. Скільки сил докладають газовики, щоб відремонтувати зруйновані газопроводи та газорозподільні пункти і відновити газопостачання. Розуміємо, що безпека – головне. І потрібно вже готуватись до зими та подумати про техобслуговування своєї оселі, про укладення договорів із ліцензованими організаціями, які мають право відповідно до закону обслуговувати газові мережі», – розповідає начальник Луцького відділення АТ «Волиньгаз»Внутрішньобудинкові газові мережі на сьогодні може обслуговувати будь-яка компанія, яку обирають співвласники будинку. Вона повинна мати відповідні дозволи. Обслуговування будинку здійснюється за кошти співвласників. Оператор ГРМ, тобто «Волиньгаз», обслуговує газові мережі низького та середнього тиску і споруди на них до межі будинку.«Споживачі газу укладають договір на постачання природного газу і договір на розподіл природного газу, тобто його доставку. Другий договір – це обслуговування газових мереж, газорозподільних станцій і шкафів, виїзди на аварійні ситуації за викликом екстреної служби 104. У травні 2018 року НКРЕКП зняла з тарифу на розподіл газу частку, яка дозволяла фахівцям АТ «Волиньгаз» робити планово-технічне обслуговування будинків. Газовики приходили щороку до людей, перевіряли внутрішнє газове обладнання на щільність та ліквідовували витоки. Такі роботи здійснювали безоплатно, – аналізує начальник Луцького відділення. – Уже два роки ми не потрапляємо в такі багатоповерхівки. В людей можуть бути різні ситуації, навіть аварійні. На сьогодні, відповідно до закону, споживачі самі повинні укладати договори на технічне обслуговування домогосподарств із компанією, яка має на це ліцензію».– голова правління ОСББ «Весняні лелеки» на вул. Ветеранів, 13 з моменту його створення. За декілька років, каже чоловік, вдалось зробити чимало.«Зараз цікавимося новими законами і знаємо, що буде певна лінія розмежування, яка знаходиться на вході до будинку – до засувки. Як голова ОСББ дбаю про безпеку своїх мешканців і хочу, щоб не трапилося жодного аварійного випадку, – зазначає Сергій Бузько. – Насамперед дочекаємося, коли всі ці законодавчі зміни завершаться. Буде чіткий закон: або споживачі укладатимуть індивідуальні договори з газовою компанією, або ОСББ. Газова система – це не жарти. Від її роботи залежить життя людей».Тож, за внутрішньобудинкові газові мережі несе відповідальність власник або співвласник будинку. Це передбачають такі нормативні документи: Закон України «Про житлово-комунальні послуги», «Кодекс газорозподільних систем», прийнятий державним органом НКРЕКП, та «Правила безпеки систем газопостачання», затверджені Мінпаливенерго.Аналізуючи ситуацію в Луцьку, начальник управління технічного обслуговування АТ «Волиньгаз»нагадує, що обслуговування газових мереж в житлових будівлях – це перш за все питання безпеки споживачів. За безпечну експлуатацію систем газопостачання відповідають їх власники.«У компанії АТ «Волиньгаз» занепокоєні з приводу того, що дуже мало укладених договорів. Власники, управителі нехтують вимогами законодавства та не поспішають укладати договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, – каже Роман Шабала. – Більшість будинків досі без належного техобслуговування, а це загрожує життю та здоров’ю громадян».Газовики радять споживачам газу «готувати сани влітку»: не зволікати та укласти договір із ліцензованою компанією про техобслуговування свого домогосподарства, а також договір про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.Довідково: АТ «Волиньгаз» не продає газ, а здійснює його розподіл (доставку) для 250 тис. побутових споживачів та понад 4 тис. підприємств Волинської області. Загалом компанія обслуговує понад 7, 7 тис. км. газопроводів різного тиску.

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