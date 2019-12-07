Луцький театр «ГаРмИдЕр ангар-stage» святкує день народження. ВІДЕО





Як розповіла Ольга Валянік, запізнюватись на святкування не лише можна, але й потрібно, щоб не створювати скупчення людей.



"Ми не будемо пускати людей усіх разом у приміщення, а розтягнули святкування із 6-ї до 8-ї, щоб усім було комфортно, щоб усі могли зайти всередину, а також потусуватися на локаціях біля Ангар-стейдж", - розповіла керівниця "ГаРмИдЕр ангар-stage" Ольга Валянік.



Простір Ангар-stage створили рік тому, коли 27 червня 2019-го команда ГАS здобула перемогу на конкурсі Lutsk Challenge Awards та розпочала перетворення старого ангару в сучасний простір, розповіла режисерка Руслана Порицька.



"Відбулося за рік дуже багато десятків подій. Це були події, як театральні, так і музичні, були зустрічі громадських активістів, людей, які творять культуру міста. Важливо було для нас зробити, щоб громада Луцька відчувала, що оце їх майданчик, та платформа, яка може бути стартовою для реалізації якихось ідей, співтворення", - говорить Руслана Порицька.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 червня лучан і гостей міста запрошують на день народження сучасного альтернативного інтеграційного мистецького простору "ГаРмИдЕр ангар-stage". Дрес-код вечірки, яку влаштовують до першої річниці Ангару - це маска індивідуального захисту.Як розповіла Суспільному керівниця проєкту, запізнюватись на святкування не лише можна, але й потрібно, щоб не створювати скупчення людей."Ми не будемо пускати людей усіх разом у приміщення, а розтягнули святкування із 6-ї до 8-ї, щоб усім було комфортно, щоб усі могли зайти всередину, а також потусуватися на локаціях біля Ангар-стейдж", - розповіла керівниця "ГаРмИдЕр ангар-stage" Ольга Валянік.Простір Ангар-stage створили рік тому, коли 27 червня 2019-го команда ГАS здобула перемогу на конкурсі Lutsk Challenge Awards та розпочала перетворення старого ангару в сучасний простір, розповіла режисерка"Відбулося за рік дуже багато десятків подій. Це були події, як театральні, так і музичні, були зустрічі громадських активістів, людей, які творять культуру міста. Важливо було для нас зробити, щоб громада Луцька відчувала, що оце їх майданчик, та платформа, яка може бути стартовою для реалізації якихось ідей, співтворення", - говорить Руслана Порицька.

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