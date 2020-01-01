Ініціативна молодь громади на Волині – об'єдналась





Про це інформує



Молоді, активні та амбітні жителі Іваничівщини взялися робити свою громаду комфортнішою та привабливішою для життя. Аби ініціативна молодь ОТГ мала для цього більше можливостей, створили Молодіжну раду.



Іваничівська селищна рада на черговій сесії розглянула питання про створення Молодіжної ради. Депутати громади одноголосним рішенням погодили Положення про Молодіжну раду при селищній раді та затвердили її склад.



Голова ОТГ Федір Войтюк зауважив, що рішення про створення Молодіжної ради хотіли прийняти ще минулого року, однак тоді забракло охочих в неї вступити і працювати.



“Торік не вистачило активних школярів, які б хотіли змінювати і розвивати свою громаду в кращу сторону. Ми три рази переносили розгляд цього питання. Та й карантин теж став ще однією перепоною. Адже в учнів був тривалий карантин”, – зауважив Войтюк.



За його словами, активна, розумна й амбітна молодь може змінити громаду на краще.



“Я дотримуюся принципу, що громада повинна не тільки бути спроможною, а й постійно розвиватися, залучаючи до процесів розвитку молодь. Адже діти, юнаки й дівчата – це наше майбутнє, тому ми повинні все робити для того, щоб вони жили краще, ніж ми. А для того, щоб молодь активніше брала участь у житті нашої громади, ми повинні надавати їй можливість сказати своє слово в управлінні громадою”, – наголосив Федір Войтюк.



Відтак, до складу Молодіжної ради Іваничівської ОТГ увійшли 9 осіб. До слова, усі дівчата.



Очолила раду Юлія Коваленко. Заступником стала Світлана Сичуй, а секретарем Тетяна Шиманська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. При Іваничівській селищній раді працюватиме Молодіжна рада. 26-го червня під час сесії місцеві депутати затвердили її склад та погодили відповідне положення.Про це інформує БУГ Молоді, активні та амбітні жителі Іваничівщини взялися робити свою громаду комфортнішою та привабливішою для життя. Аби ініціативна молодь ОТГ мала для цього більше можливостей, створили Молодіжну раду.Іваничівська селищна рада на черговій сесії розглянула питання про створення Молодіжної ради. Депутати громади одноголосним рішенням погодили Положення про Молодіжну раду при селищній раді та затвердили її склад.Голова ОТГзауважив, що рішення про створення Молодіжної ради хотіли прийняти ще минулого року, однак тоді забракло охочих в неї вступити і працювати.“Торік не вистачило активних школярів, які б хотіли змінювати і розвивати свою громаду в кращу сторону. Ми три рази переносили розгляд цього питання. Та й карантин теж став ще однією перепоною. Адже в учнів був тривалий карантин”, – зауважив Войтюк.За його словами, активна, розумна й амбітна молодь може змінити громаду на краще.“Я дотримуюся принципу, що громада повинна не тільки бути спроможною, а й постійно розвиватися, залучаючи до процесів розвитку молодь. Адже діти, юнаки й дівчата – це наше майбутнє, тому ми повинні все робити для того, щоб вони жили краще, ніж ми. А для того, щоб молодь активніше брала участь у житті нашої громади, ми повинні надавати їй можливість сказати своє слово в управлінні громадою”, – наголосив Федір Войтюк.Відтак, до складу Молодіжної ради Іваничівської ОТГ увійшли 9 осіб. До слова, усі дівчата.Очолила раду. Заступником стала, а секретарем

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