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СБУ викрила оборудку, через яку сумська лікарня не отримала 18 апаратів ШВЛ

СБУ викрила оборудку, через яку сумська лікарня не отримала 18 апаратів ШВЛ
Служба безпеки України задокументувала зловживання чиновників, в результаті яких одна з клінічних лікарень у Сумах отримала замість 23 апаратів штучної вентиляції легенів лише 5.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«За попередніми даними слідства, згідно з укладеним договором, комерційній структурі було перераховано понад 17 мільйонів гривень бюджетних коштів. На цю суму фірма мала поставити до лікарні 23 апарати ШВЛ. Проте фактично лікувальний заклад отримав лише 5 апаратів», – інформують у спецслужбі.

СБУ викрила оборудку, через яку сумська лікарня не отримала 18 апаратів ШВЛ

Під час перевірки правоохоронці також встановили, що під час процедури держзакупівель чиновники штучно завищили вартість медичного обладнання. Таким чином вартість відповідної продукції на 20% перевищила ринкову.

СБУ викрила оборудку, через яку сумська лікарня не отримала 18 апаратів ШВЛ

Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи із доказами протиправної діяльності. Медичне обладнання перевіряється на відповідність сертифікату.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України, перевіряється причетність посадовців до створення злочинної схеми.

СБУ викрила оборудку, через яку сумська лікарня не отримала 18 апаратів ШВЛ

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Теги: СБУ, Суми, лікарня, ШВЛ
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