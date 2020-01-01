Якою буде погода на Волині у понеділок, 29 червня
Сьогодні, 19:00
29 червня в області прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 13-18º, вдень - 24-29º.
29 червня відзначається день пам'яті святителя Тихона Амафунтського. У народі говорили: "На Тихона сонце йде тихіше". Це вважається найтихіший день у році. З Тихона закінчується молоде літо, настає зріле. Наші пращури примітили, якщо бджоли вранці граються - буде ясний день, товчуться - до негоди.
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Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 13-18º, вдень - 24-29º.
29 червня відзначається день пам'яті святителя Тихона Амафунтського. У народі говорили: "На Тихона сонце йде тихіше". Це вважається найтихіший день у році. З Тихона закінчується молоде літо, настає зріле. Наші пращури примітили, якщо бджоли вранці граються - буде ясний день, товчуться - до негоди.
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