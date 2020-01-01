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Якою буде погода на Волині у понеділок, 29 червня

Якою буде погода на Волині у понеділок, 29 червня
29 червня в області прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 13-18º, вдень - 24-29º.

29 червня відзначається день пам'яті святителя Тихона Амафунтського. У народі говорили: "На Тихона сонце йде тихіше". Це вважається найтихіший день у році. З Тихона закінчується молоде літо, настає зріле. Наші пращури примітили, якщо бджоли вранці граються - буде ясний день, товчуться - до негоди.

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Теги: погода, прогноз погоди
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