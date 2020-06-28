Чим багаті депутати облради від Любомльщини
Сьогодні, 20:01
Стало відомо, що задекларували депутати, яких жителі Любомльщини обрали для представництва у Волинській обласній раді.
Про це повідомляє Нове життя.
Депутат облради Вячеслав Богдан у своїй декларації вказав земельну ділянку площею 100 кв. м, розташовану в с. Криве Сколівського району на Львівщині. Із транспортних засобів — автомобілі «ВАЗ-2105», «ВАЗ-2109» і «ГАЗ-24» відповідно 1982, 1988, 1977 років випуску.
За 2019 рік депутат задекларував майже 42 тисячі гривень зарплати у ТзОВ «Волинська ягідка». Ще 400 тисяч гривень Вячеслав Богдан зберігає готівкою.
Депутат облради Володимир Дибель має 25% прав на житловий будинок площею 133 кв. м, розташований у Шацьку. У цьому ж населеному пункті йому належать три земельні ділянки площею 1663, 1856 і 1500 кв. м. Дружина обранця є власницею двох земельних ділянок: у Шацьку (1796 кв. м.) та с. Адамчуки Шацького району (1800 кв. м.).
Із транспортних засобів Володимиру Дибелю належать: «Крайслер» (1997 р.в.). Торік депутат мав дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи – майже 244 тисячі гривень. Також декларант вказав 37,7 тисяч гривень зарплати, отриманої за сумісництвом у ВОС «Лісова пісня» та 8,2 тисячі зарплати у Любомльському ТМО, також за сумісництвом.
Його дружина за цей же період отримала майже 263 тисячі гривень заробітної плати та 50 гривень відсотків у банку.
Депутат облради Сергій Духницький має у спільній власності квартиру у Любомлі площею 50,4 кв.м. Окрім того, депутат орендує два торгові приміщення площею по 15 кв.м. кожне. Також є об’єкт незавершеного будівництва, розташованого в Любомлі – фундамент житлового будинку на 120 «квадратів» та земельна ділянка 1000 квадратних метрів на території райцентру,
Із транспортних засобів Сергій Духницький вказав автомобіль «Фольксваген Каравела» (1997 р.в.).
У 2019 році депутат задекларував майже 189 тисяч доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Дохід дружини – майже 92 тисячі, отримані завдяки підприємницькій діяльності. Готівкою Духницькі зберігають 150 тисяч гривень.
Депутат облради Юрій Гупало, судячи з декларації, не є власником нерухомості, землі, транспортних засобів.
Натомість його дружині належать: квартири, площею 44,4 кв. м.(100% власності), 48,6 кв. м. та 73,7 кв. м. (спільна власність) в Луцьку, житлові будинки у с. Вишнів Ківерцівського району (102,8 кв.м.), с. Підгайці Луцького району (227,6 і 283,6 кв. м). Також у її власності — низка об’єктів у с. Рованці Луцького району: магазин (230,3 кв. м), прохідна (24 кв. м), вбиральня (6,8 кв. м), гаражі з побутовими приміщеннями (580 кв. м). Окрім того, дружині депутата належить майже 3 гектари землі: чотири ділянки у с. Вишнів Ківерцівського району (2500, 1400, 2092 і 6400 кв. м), одна — у с. Підгайці Луцького району (2316, кв. м), 49,53 «сотки» — у с. Рованці Луцького району, 10171 кв. м у селі Борохів Ківерцівського району. Ще 960 кв.м у межах Луцька перебуває у спільній власності. Також у Луцьку є гараж на 734,3 «квадрати» та контора на 468,9 «квадратів». Ще дружина задекларувала як об’єкт незавершеного будівництва склад магазину у селі Боратин Луцького району.
Щодо транспортних засобів, то дружина обласного обранця є власницею автомобілів «Тойота-Королла», 2018 року випуску, «АудіQ8», майже 60 одиниць вантажної техніки — тягачів та вантажних автомобілів, а також майже 70 одиниць різноманітних причіпних транспортних засобів: напівпричепів, причепів, платформ, рефрижераторів.
Депутат має половину корпоративних прав ТОВ «Волинь Сад» (у грошовому еквіваленті це 1,25 млн. грн.). Торік Юрій Гупало мав 202,5 тисяч гривень доходу у вигляді заробітної плати. Дружина за минулий рік отримала 76 тисяч гривень страхових виплат, ще 1,11 мільйона гривень склав дохід від підприємницької діяльності. 7927 гривень вказано як стипендія однієї з доньок.
Банківські вклади Юрія Гупала складають 157 євро, майже 20 тисяч гривень, дружини — майже 1,3 млн. грн., 132 тис. євро, дітей — 2,2 тис. грн.
Також депутат задекларував майже 111 тисяч гривень, 16,3 тис. доларів і 35,6 тис. євро готівки, його дружина – 205 тисяч гривень, 130 тисяч доларів та 170 тисяч євро.
Наприкінці декларації зазначено, що Юрій Гупало входить до президії ЛГМО «Волейбольний клуб «Олюртранс» та є засновником фонду «Віримо в Україну».
Олександр ЛИСЮК.
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Про це повідомляє Нове життя.
Депутат облради Вячеслав Богдан у своїй декларації вказав земельну ділянку площею 100 кв. м, розташовану в с. Криве Сколівського району на Львівщині. Із транспортних засобів — автомобілі «ВАЗ-2105», «ВАЗ-2109» і «ГАЗ-24» відповідно 1982, 1988, 1977 років випуску.
За 2019 рік депутат задекларував майже 42 тисячі гривень зарплати у ТзОВ «Волинська ягідка». Ще 400 тисяч гривень Вячеслав Богдан зберігає готівкою.
Депутат облради Володимир Дибель має 25% прав на житловий будинок площею 133 кв. м, розташований у Шацьку. У цьому ж населеному пункті йому належать три земельні ділянки площею 1663, 1856 і 1500 кв. м. Дружина обранця є власницею двох земельних ділянок: у Шацьку (1796 кв. м.) та с. Адамчуки Шацького району (1800 кв. м.).
Із транспортних засобів Володимиру Дибелю належать: «Крайслер» (1997 р.в.). Торік депутат мав дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи – майже 244 тисячі гривень. Також декларант вказав 37,7 тисяч гривень зарплати, отриманої за сумісництвом у ВОС «Лісова пісня» та 8,2 тисячі зарплати у Любомльському ТМО, також за сумісництвом.
Його дружина за цей же період отримала майже 263 тисячі гривень заробітної плати та 50 гривень відсотків у банку.
Депутат облради Сергій Духницький має у спільній власності квартиру у Любомлі площею 50,4 кв.м. Окрім того, депутат орендує два торгові приміщення площею по 15 кв.м. кожне. Також є об’єкт незавершеного будівництва, розташованого в Любомлі – фундамент житлового будинку на 120 «квадратів» та земельна ділянка 1000 квадратних метрів на території райцентру,
Із транспортних засобів Сергій Духницький вказав автомобіль «Фольксваген Каравела» (1997 р.в.).
У 2019 році депутат задекларував майже 189 тисяч доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Дохід дружини – майже 92 тисячі, отримані завдяки підприємницькій діяльності. Готівкою Духницькі зберігають 150 тисяч гривень.
Депутат облради Юрій Гупало, судячи з декларації, не є власником нерухомості, землі, транспортних засобів.
Натомість його дружині належать: квартири, площею 44,4 кв. м.(100% власності), 48,6 кв. м. та 73,7 кв. м. (спільна власність) в Луцьку, житлові будинки у с. Вишнів Ківерцівського району (102,8 кв.м.), с. Підгайці Луцького району (227,6 і 283,6 кв. м). Також у її власності — низка об’єктів у с. Рованці Луцького району: магазин (230,3 кв. м), прохідна (24 кв. м), вбиральня (6,8 кв. м), гаражі з побутовими приміщеннями (580 кв. м). Окрім того, дружині депутата належить майже 3 гектари землі: чотири ділянки у с. Вишнів Ківерцівського району (2500, 1400, 2092 і 6400 кв. м), одна — у с. Підгайці Луцького району (2316, кв. м), 49,53 «сотки» — у с. Рованці Луцького району, 10171 кв. м у селі Борохів Ківерцівського району. Ще 960 кв.м у межах Луцька перебуває у спільній власності. Також у Луцьку є гараж на 734,3 «квадрати» та контора на 468,9 «квадратів». Ще дружина задекларувала як об’єкт незавершеного будівництва склад магазину у селі Боратин Луцького району.
Щодо транспортних засобів, то дружина обласного обранця є власницею автомобілів «Тойота-Королла», 2018 року випуску, «АудіQ8», майже 60 одиниць вантажної техніки — тягачів та вантажних автомобілів, а також майже 70 одиниць різноманітних причіпних транспортних засобів: напівпричепів, причепів, платформ, рефрижераторів.
Депутат має половину корпоративних прав ТОВ «Волинь Сад» (у грошовому еквіваленті це 1,25 млн. грн.). Торік Юрій Гупало мав 202,5 тисяч гривень доходу у вигляді заробітної плати. Дружина за минулий рік отримала 76 тисяч гривень страхових виплат, ще 1,11 мільйона гривень склав дохід від підприємницької діяльності. 7927 гривень вказано як стипендія однієї з доньок.
Банківські вклади Юрія Гупала складають 157 євро, майже 20 тисяч гривень, дружини — майже 1,3 млн. грн., 132 тис. євро, дітей — 2,2 тис. грн.
Також депутат задекларував майже 111 тисяч гривень, 16,3 тис. доларів і 35,6 тис. євро готівки, його дружина – 205 тисяч гривень, 130 тисяч доларів та 170 тисяч євро.
Наприкінці декларації зазначено, що Юрій Гупало входить до президії ЛГМО «Волейбольний клуб «Олюртранс» та є засновником фонду «Віримо в Україну».
Олександр ЛИСЮК.
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