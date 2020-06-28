Чим багаті депутати облради від Любомльщини





Про це повідомляє



Депутат облради Вячеслав Богдан у своїй декларації вказав земельну ділянку площею 100 кв. м, розташовану в с. Криве Сколівського району на Львівщині. Із транспортних засобів — автомобілі «ВАЗ-2105», «ВАЗ-2109» і «ГАЗ-24» відповідно 1982, 1988, 1977 років випуску.



За 2019 рік депутат задекларував майже 42 тисячі гривень зарплати у ТзОВ «Волинська ягідка». Ще 400 тисяч гривень Вячеслав Богдан зберігає готівкою.



Депутат облради Володимир Дибель має 25% прав на житловий будинок площею 133 кв. м, розташований у Шацьку. У цьому ж населеному пункті йому належать три земельні ділянки площею 1663, 1856 і 1500 кв. м. Дружина обранця є власницею двох земельних ділянок: у Шацьку (1796 кв. м.) та с. Адамчуки Шацького району (1800 кв. м.).



Із транспортних засобів Володимиру Дибелю належать: «Крайслер» (1997 р.в.). Торік депутат мав дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи – майже 244 тисячі гривень. Також декларант вказав 37,7 тисяч гривень зарплати, отриманої за сумісництвом у ВОС «Лісова пісня» та 8,2 тисячі зарплати у Любомльському ТМО, також за сумісництвом.



Його дружина за цей же період отримала майже 263 тисячі гривень заробітної плати та 50 гривень відсотків у банку.



Депутат облради Сергій Духницький має у спільній власності квартиру у Любомлі площею 50,4 кв.м. Окрім того, депутат орендує два торгові приміщення площею по 15 кв.м. кожне. Також є об’єкт незавершеного будівництва, розташованого в Любомлі – фундамент житлового будинку на 120 «квадратів» та земельна ділянка 1000 квадратних метрів на території райцентру,



Із транспортних засобів Сергій Духницький вказав автомобіль «Фольксваген Каравела» (1997 р.в.).



У 2019 році депутат задекларував майже 189 тисяч доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Дохід дружини – майже 92 тисячі, отримані завдяки підприємницькій діяльності. Готівкою Духницькі зберігають 150 тисяч гривень.



Депутат облради Юрій Гупало, судячи з декларації, не є власником нерухомості, землі, транспортних засобів.



Натомість його дружині належать: квартири, площею 44,4 кв. м.(100% власності), 48,6 кв. м. та 73,7 кв. м. (спільна власність) в Луцьку, житлові будинки у с. Вишнів Ківерцівського району (102,8 кв.м.), с. Підгайці Луцького району (227,6 і 283,6 кв. м). Також у її власності — низка об’єктів у с. Рованці Луцького району: магазин (230,3 кв. м), прохідна (24 кв. м), вбиральня (6,8 кв. м), гаражі з побутовими приміщеннями (580 кв. м). Окрім того, дружині депутата належить майже 3 гектари землі: чотири ділянки у с. Вишнів Ківерцівського району (2500, 1400, 2092 і 6400 кв. м), одна — у с. Підгайці Луцького району (2316, кв. м), 49,53 «сотки» — у с. Рованці Луцького району, 10171 кв. м у селі Борохів Ківерцівського району. Ще 960 кв.м у межах Луцька перебуває у спільній власності. Також у Луцьку є гараж на 734,3 «квадрати» та контора на 468,9 «квадратів». Ще дружина задекларувала як об’єкт незавершеного будівництва склад магазину у селі Боратин Луцького району.



Щодо транспортних засобів, то дружина обласного обранця є власницею автомобілів «Тойота-Королла», 2018 року випуску, «АудіQ8», майже 60 одиниць вантажної техніки — тягачів та вантажних автомобілів, а також майже 70 одиниць різноманітних причіпних транспортних засобів: напівпричепів, причепів, платформ, рефрижераторів.



Депутат має половину корпоративних прав ТОВ «Волинь Сад» (у грошовому еквіваленті це 1,25 млн. грн.). Торік Юрій Гупало мав 202,5 тисяч гривень доходу у вигляді заробітної плати. Дружина за минулий рік отримала 76 тисяч гривень страхових виплат, ще 1,11 мільйона гривень склав дохід від підприємницької діяльності. 7927 гривень вказано як стипендія однієї з доньок.



Банківські вклади Юрія Гупала складають 157 євро, майже 20 тисяч гривень, дружини — майже 1,3 млн. грн., 132 тис. євро, дітей — 2,2 тис. грн.



Також депутат задекларував майже 111 тисяч гривень, 16,3 тис. доларів і 35,6 тис. євро готівки, його дружина – 205 тисяч гривень, 130 тисяч доларів та 170 тисяч євро.



Наприкінці декларації зазначено, що Юрій Гупало входить до президії ЛГМО «Волейбольний клуб «Олюртранс» та є засновником фонду «Віримо в Україну».



Олександр ЛИСЮК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо, що задекларували депутати, яких жителі Любомльщини обрали для представництва у Волинській обласній раді.Про це повідомляє Нове життя Депутат облрадиу своїй декларації вказав земельну ділянку площею 100 кв. м, розташовану в с. Криве Сколівського району на Львівщині. Із транспортних засобів — автомобілі «ВАЗ-2105», «ВАЗ-2109» і «ГАЗ-24» відповідно 1982, 1988, 1977 років випуску.За 2019 рік депутат задекларував майже 42 тисячі гривень зарплати у ТзОВ «Волинська ягідка». Ще 400 тисяч гривень Вячеслав Богдан зберігає готівкою.Депутат облрадимає 25% прав на житловий будинок площею 133 кв. м, розташований у Шацьку. У цьому ж населеному пункті йому належать три земельні ділянки площею 1663, 1856 і 1500 кв. м. Дружина обранця є власницею двох земельних ділянок: у Шацьку (1796 кв. м.) та с. Адамчуки Шацького району (1800 кв. м.).Із транспортних засобів Володимиру Дибелю належать: «Крайслер» (1997 р.в.). Торік депутат мав дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи – майже 244 тисячі гривень. Також декларант вказав 37,7 тисяч гривень зарплати, отриманої за сумісництвом у ВОС «Лісова пісня» та 8,2 тисячі зарплати у Любомльському ТМО, також за сумісництвом.Його дружина за цей же період отримала майже 263 тисячі гривень заробітної плати та 50 гривень відсотків у банку.Депутат облрадимає у спільній власності квартиру у Любомлі площею 50,4 кв.м. Окрім того, депутат орендує два торгові приміщення площею по 15 кв.м. кожне. Також є об’єкт незавершеного будівництва, розташованого в Любомлі – фундамент житлового будинку на 120 «квадратів» та земельна ділянка 1000 квадратних метрів на території райцентру,Із транспортних засобів Сергій Духницький вказав автомобіль «Фольксваген Каравела» (1997 р.в.).У 2019 році депутат задекларував майже 189 тисяч доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Дохід дружини – майже 92 тисячі, отримані завдяки підприємницькій діяльності. Готівкою Духницькі зберігають 150 тисяч гривень.Депутат облради, судячи з декларації, не є власником нерухомості, землі, транспортних засобів.Натомість його дружині належать: квартири, площею 44,4 кв. м.(100% власності), 48,6 кв. м. та 73,7 кв. м. (спільна власність) в Луцьку, житлові будинки у с. Вишнів Ківерцівського району (102,8 кв.м.), с. Підгайці Луцького району (227,6 і 283,6 кв. м). Також у її власності — низка об’єктів у с. Рованці Луцького району: магазин (230,3 кв. м), прохідна (24 кв. м), вбиральня (6,8 кв. м), гаражі з побутовими приміщеннями (580 кв. м). Окрім того, дружині депутата належить майже 3 гектари землі: чотири ділянки у с. Вишнів Ківерцівського району (2500, 1400, 2092 і 6400 кв. м), одна — у с. Підгайці Луцького району (2316, кв. м), 49,53 «сотки» — у с. Рованці Луцького району, 10171 кв. м у селі Борохів Ківерцівського району. Ще 960 кв.м у межах Луцька перебуває у спільній власності. Також у Луцьку є гараж на 734,3 «квадрати» та контора на 468,9 «квадратів». Ще дружина задекларувала як об’єкт незавершеного будівництва склад магазину у селі Боратин Луцького району.Щодо транспортних засобів, то дружина обласного обранця є власницею автомобілів «Тойота-Королла», 2018 року випуску, «АудіQ8», майже 60 одиниць вантажної техніки — тягачів та вантажних автомобілів, а також майже 70 одиниць різноманітних причіпних транспортних засобів: напівпричепів, причепів, платформ, рефрижераторів.Депутат має половину корпоративних прав ТОВ «Волинь Сад» (у грошовому еквіваленті це 1,25 млн. грн.). Торік Юрій Гупало мав 202,5 тисяч гривень доходу у вигляді заробітної плати. Дружина за минулий рік отримала 76 тисяч гривень страхових виплат, ще 1,11 мільйона гривень склав дохід від підприємницької діяльності. 7927 гривень вказано як стипендія однієї з доньок.Банківські вклади Юрія Гупала складають 157 євро, майже 20 тисяч гривень, дружини — майже 1,3 млн. грн., 132 тис. євро, дітей — 2,2 тис. грн.Також депутат задекларував майже 111 тисяч гривень, 16,3 тис. доларів і 35,6 тис. євро готівки, його дружина – 205 тисяч гривень, 130 тисяч доларів та 170 тисяч євро.Наприкінці декларації зазначено, що Юрій Гупало входить до президії ЛГМО «Волейбольний клуб «Олюртранс» та є засновником фонду «Віримо в Україну».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію