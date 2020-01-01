Гіпоалергенних тварин не буває, – луцька лікарка розповіла, чи варто заводити домашніх улюбленців
Сьогодні, 17:45
Алергія у дитини може бути не лише на шерсть тварини, а й на слину чи сечу. Тобто гіпоалергенної тварини не буває.
Про це у коментарі Конкуренту розповіла дитячий алерголог Волинської обласної дитячої клінічної лікарні Оксана Обущак.
За словами медика, самці частіше викликають алергію, ніж самки. Це пов’язано з їхніми гормонами.
«Вчені і зараз сперечаються між собою, що раніше потрібно заводити: дитину чи кота? У кожному випадку це по-різному. Кажуть, якщо дитина внутрішньоутробно контактувала з тими алергенами, то вона не буде хворіти, а інші заперечують це. Без тварин діти робляться жорстокими, вони повинні вчитися піклуватися про когось. Але у всьому має бути якась межа. Буває, що дитині дозволяють усе підряд, а буває, що не дозволяють нічого», – розповіла лікарка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у коментарі Конкуренту розповіла дитячий алерголог Волинської обласної дитячої клінічної лікарні Оксана Обущак.
За словами медика, самці частіше викликають алергію, ніж самки. Це пов’язано з їхніми гормонами.
«Вчені і зараз сперечаються між собою, що раніше потрібно заводити: дитину чи кота? У кожному випадку це по-різному. Кажуть, якщо дитина внутрішньоутробно контактувала з тими алергенами, то вона не буде хворіти, а інші заперечують це. Без тварин діти робляться жорстокими, вони повинні вчитися піклуватися про когось. Але у всьому має бути якась межа. Буває, що дитині дозволяють усе підряд, а буває, що не дозволяють нічого», – розповіла лікарка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Гіпоалергенних тварин не буває, – луцька лікарка розповіла, чи варто заводити домашніх улюбленців
Сьогодні, 17:45
Догляд за шкірою влітку: поради лікарки з Луцька
Сьогодні, 15:33