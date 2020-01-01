У Луцьку викрили магазин, де торгували алкоголем у заборонені години

У Луцьку магазин впіймали на порушенні, що стосується продажу алкоголю в заборонені години.Про це повідомляє департамент муніципальної варти у facebook.Продаж алкогольних напоїв у заборонений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» з 22.00 до 08.00 зафіксували інспектори департаменту у магазині «Делікат» на вул. Лідавській.На порушників склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 156 КУпАП. Штраф за таке порушення становить від 1700 до 6800 грн.