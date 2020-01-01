У Луцьку викрили магазин, де торгували алкоголем у заборонені години
Сьогодні, 16:40
У Луцьку магазин впіймали на порушенні, що стосується продажу алкоголю в заборонені години.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти у facebook.
Продаж алкогольних напоїв у заборонений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» з 22.00 до 08.00 зафіксували інспектори департаменту у магазині «Делікат» на вул. Лідавській.
На порушників склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 156 КУпАП. Штраф за таке порушення становить від 1700 до 6800 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти у facebook.
Продаж алкогольних напоїв у заборонений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» з 22.00 до 08.00 зафіксували інспектори департаменту у магазині «Делікат» на вул. Лідавській.
На порушників склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 156 КУпАП. Штраф за таке порушення становить від 1700 до 6800 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Гіпоалергенних тварин не буває, – луцька лікарка розповіла, чи варто заводити домашніх улюбленців
Сьогодні, 17:45
У Луцьку викрили магазин, де торгували алкоголем у заборонені години
Сьогодні, 16:40
Догляд за шкірою влітку: поради лікарки з Луцька
Сьогодні, 15:33