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У Луцьку викрили магазин, де торгували алкоголем у заборонені години

У Луцьку викрили магазин, де торгували алкоголем у заборонені години
У Луцьку магазин впіймали на порушенні, що стосується продажу алкоголю в заборонені години.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти у facebook.

Продаж алкогольних напоїв у заборонений рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» з 22.00 до 08.00 зафіксували інспектори департаменту у магазині «Делікат» на вул. Лідавській.

На порушників склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 156 КУпАП. Штраф за таке порушення становить від 1700 до 6800 грн.

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Теги: алкоголь, продаж
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