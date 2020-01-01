Адвокатка з Луцька розповіла, чи можна уникнути штрафу за порушення маскового режиму. ВІДЕО





Про це адвокатка Ірина Міщук розповіла Суспільному, передають



Насамперед вона нагадала, що, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за порушення правил карантину громадянам загрожує відповідальність у вигляді штрафу розміром від 17 000 до 34 000 гривень, а посадовим особам – від 34 000 до 170 000 гривень.



«Протокол про адміністративне правопорушення мають право складати патрульна поліція, працівники поліції, повноважені особи органів місцевого самоврядування чи органів захисту охорони здоров’я. Найчастіше протоколи, які вже пішли до суду, звичайно, складені патрульною поліцією», – сказала Ірина Міщук.



Вона пояснила, що обов’язкове носіння масок чи респіраторів в Україні запроваджене з 6 квітня. «Тобто, якщо працівники поліції складали протоколи за відсутність маски до 6 квітня, то судом буде виноситися постанова про закриття провадження у справі. Із 22 травня було послаблено карантинні заходи і вже обов’язок щодо перебування в масці стосується тих осіб, які заходять у приміщення, будівлі, в тому числі торговельні заклади, транспортні засоби. На вулиці на сьогодні обов’язку носити маску немає, тому відсутність захисної маски під час прогулянки в парку – не підстава для притягнення до адміністративної відповідальності».



Адвокатка зауважила, що суди, розглядаючи правопорушення за недотримання маскового режиму, в багатьох випадках звертають увагу на дохід громадян.



«Практика показує, що наші суди більш лояльно ставляться до громадян і ці порушення вважають малозначимими, тож закривають провадження, обмежуючись усним зауваженням», – відзначила вона.



Ситуація протилежна, якщо порушення зафіксовано на підприємстві. У разі відсутності у працівника захисної маски відповідальність несе роботодавець. «Якщо касир сидить у магазині без маски, то, навіть якщо керівник його забезпечив цією маскою, протокол про адміністративне правопорушення складається на керівника підприємства, – сказала адвокатка. – На жаль, на сьогодні дуже багато адмінпротоколів складено щодо працівників, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом господарювання. Тому суди закривають провадження у зв’язку з відсутністю складу правопорушення, адже особа, яка притягується до відповідальністю, не є суб’єктом цього адмінправопорушення».



У разі складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення адвокатка порадила збирати докази для того, щоб спростувати протокол у суді, а також залучити адвоката, наприклад державного.



«Не потрібно витрачати час, аби переконувати інспектора, який складає протокол. Якщо є свідки, треба відразу просити інспектора, аби той відібрав у них письмові пояснення, взяв їхні контактні дані. Якщо маєте можливість, то проводьте фото- і відеозйомку. Ці докази долучаються до матеріалів і сприймаються судом як належні допустимі докази», – вказала адвокатка та акцентувала, що радить усім своїм клієнтам з’являтися на судове засідання, оскільки це демонструє правосвідомість громадянина.



Ірина Міщук акцентувала, що, своєю чергою, за навмисне зараження осіб коронавірусною інфекцією в Україні передбачена кримінальна відповідальність.



«Якщо особа умисно, знаючи, що вона є носієм інфекції, не застосувала щодо себе необхідних заходів і цей умисел доведено, то людині оголошується підозра у вчиненні кримінального правопорушення», – сказала вона.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У якому випадку виписувати штраф за порушення правил карантину неправомірно, про які права потрібно пам’ятати в разі складання поліцейськими адміністративного протоколу, чи усім загрожує адмінвідповідальність за перебування в громадському місці без захисної маски та чи можна оскаржити штраф?Про це адвокаткарозповіла Суспільному, передають Волинські новини Насамперед вона нагадала, що, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за порушення правил карантину громадянам загрожує відповідальність у вигляді штрафу розміром від 17 000 до 34 000 гривень, а посадовим особам – від 34 000 до 170 000 гривень.«Протокол про адміністративне правопорушення мають право складати патрульна поліція, працівники поліції, повноважені особи органів місцевого самоврядування чи органів захисту охорони здоров’я. Найчастіше протоколи, які вже пішли до суду, звичайно, складені патрульною поліцією», – сказала Ірина Міщук.Вона пояснила, що обов’язкове носіння масок чи респіраторів в Україні запроваджене з 6 квітня. «Тобто, якщо працівники поліції складали протоколи за відсутність маски до 6 квітня, то судом буде виноситися постанова про закриття провадження у справі. Із 22 травня було послаблено карантинні заходи і вже обов’язок щодо перебування в масці стосується тих осіб, які заходять у приміщення, будівлі, в тому числі торговельні заклади, транспортні засоби. На вулиці на сьогодні обов’язку носити маску немає, тому відсутність захисної маски під час прогулянки в парку – не підстава для притягнення до адміністративної відповідальності».Адвокатка зауважила, що суди, розглядаючи правопорушення за недотримання маскового режиму, в багатьох випадках звертають увагу на дохід громадян.«Практика показує, що наші суди більш лояльно ставляться до громадян і ці порушення вважають малозначимими, тож закривають провадження, обмежуючись усним зауваженням», – відзначила вона.Ситуація протилежна, якщо порушення зафіксовано на підприємстві. У разі відсутності у працівника захисної маски відповідальність несе роботодавець. «Якщо касир сидить у магазині без маски, то, навіть якщо керівник його забезпечив цією маскою, протокол про адміністративне правопорушення складається на керівника підприємства, – сказала адвокатка. – На жаль, на сьогодні дуже багато адмінпротоколів складено щодо працівників, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом господарювання. Тому суди закривають провадження у зв’язку з відсутністю складу правопорушення, адже особа, яка притягується до відповідальністю, не є суб’єктом цього адмінправопорушення».У разі складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення адвокатка порадила збирати докази для того, щоб спростувати протокол у суді, а також залучити адвоката, наприклад державного.«Не потрібно витрачати час, аби переконувати інспектора, який складає протокол. Якщо є свідки, треба відразу просити інспектора, аби той відібрав у них письмові пояснення, взяв їхні контактні дані. Якщо маєте можливість, то проводьте фото- і відеозйомку. Ці докази долучаються до матеріалів і сприймаються судом як належні допустимі докази», – вказала адвокатка та акцентувала, що радить усім своїм клієнтам з’являтися на судове засідання, оскільки це демонструє правосвідомість громадянина.Ірина Міщук акцентувала, що, своєю чергою, за навмисне зараження осіб коронавірусною інфекцією в Україні передбачена кримінальна відповідальність.«Якщо особа умисно, знаючи, що вона є носієм інфекції, не застосувала щодо себе необхідних заходів і цей умисел доведено, то людині оголошується підозра у вчиненні кримінального правопорушення», – сказала вона.

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