Догляд за шкірою влітку: поради лікарки з Луцька





Про особливості догляду за шкірою влітку розповіла Леся Карпюк, передають



Насамперед вона акцентувала увагу, що підходи до догляду за шкірою у зимовий та літній періоди різні.



«Влітку наша шкіра як захисний орган приймає на себе дії негативних факторів зовнішнього середовища, таких, як ультрафіолетове випромінювання. Всі знають, що сонце – наш друг, але надмірна дія сонячного проміння завдає великої шкоди. Ми повинні пам’ятати, що влітку маєм постійно зволожувати нашу шкіру, тому що вона втрачає вологу, адже ми пітніємо. Цю вологу потрібно поновлювати – як зсередини, вживаючи достатню кількість питної води, так і ззовні, зволожуючи шкіру. Бажано навіть носити з собою термальну воду, яку можна наносити поверх макіяжу. Термальну воду потрібно наносити за необхідністю, наприклад, коли відчуваєте стягнення шкіри. Звичайно, однією термальною водою проблему не вирішити, тому основне завдання влітку – це зволоження шкіри. Якщо зимою шкіру потрібно підживлювати, аби вона створювала захисний шар, то влітку головне – зволоження», – сказала лікарка.



Креми, бустери та сироватки влітку потрібно підбирати легкої текстури. Власницям комбінованого та жирного типів шкіри рекомендують повністю перейти на сироватки, які містять велику кількість активних компонентів і після поглинання шкірою не залишають масної плівки.



Як наголосила Леся Карпюк, засоби для догляду за шкірою не варто підбирати самостійно, краще звернутися до спеціаліста, який врахує ваші індивідуальні потреби.



«Поверхні земного шару досягають три типи ультрафіолетових променів: промені спектрів А, В та інфрачервоні промені. Ультрафіолетові промені спектру В пошкоджують зовнішній шар шкіри – епідерміс – і викликають фотопошкодження. Наша шкіра має генетичну пам'ять, тому найнебезпечніші – сонячні опіки, отримані в дитинстві. Батькам треба пам’ятати, що діткам до трьох років заборонено засмагати», – зауважила лікарка.



Та акцентувала, що влітку потрібно не тільки використовувати SPF-креми, а й надягати захисний одяг (капелюхи, батистові сорочки з довгими рукавами, сонцезахисні окуляри).



«Усі захисні засоби потрібно купувати в аптеках, тому що там продаються препарати, які пройшли тестування на дерматологічних хворих, тобто дослідження підтвердили, що ці засоби безпечні під час використання для вашої шкіри. Усе, що ви купуєте, в аптечній мережі, – це не косметика, а космецевтика», – відзначила Леся Карпюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чи потрібно додатково зволожувати шкіру в літню пору року та яким засобам надавати перевагу?Про особливості догляду за шкірою влітку розповіла Суспільному дерматологиня, передають Волинські новини Насамперед вона акцентувала увагу, що підходи до догляду за шкірою у зимовий та літній періоди різні.«Влітку наша шкіра як захисний орган приймає на себе дії негативних факторів зовнішнього середовища, таких, як ультрафіолетове випромінювання. Всі знають, що сонце – наш друг, але надмірна дія сонячного проміння завдає великої шкоди. Ми повинні пам’ятати, що влітку маєм постійно зволожувати нашу шкіру, тому що вона втрачає вологу, адже ми пітніємо. Цю вологу потрібно поновлювати – як зсередини, вживаючи достатню кількість питної води, так і ззовні, зволожуючи шкіру. Бажано навіть носити з собою термальну воду, яку можна наносити поверх макіяжу. Термальну воду потрібно наносити за необхідністю, наприклад, коли відчуваєте стягнення шкіри. Звичайно, однією термальною водою проблему не вирішити, тому основне завдання влітку – це зволоження шкіри. Якщо зимою шкіру потрібно підживлювати, аби вона створювала захисний шар, то влітку головне – зволоження», – сказала лікарка.Креми, бустери та сироватки влітку потрібно підбирати легкої текстури. Власницям комбінованого та жирного типів шкіри рекомендують повністю перейти на сироватки, які містять велику кількість активних компонентів і після поглинання шкірою не залишають масної плівки.Як наголосила Леся Карпюк, засоби для догляду за шкірою не варто підбирати самостійно, краще звернутися до спеціаліста, який врахує ваші індивідуальні потреби.«Поверхні земного шару досягають три типи ультрафіолетових променів: промені спектрів А, В та інфрачервоні промені. Ультрафіолетові промені спектру В пошкоджують зовнішній шар шкіри – епідерміс – і викликають фотопошкодження. Наша шкіра має генетичну пам'ять, тому найнебезпечніші – сонячні опіки, отримані в дитинстві. Батькам треба пам’ятати, що діткам до трьох років заборонено засмагати», – зауважила лікарка.Та акцентувала, що влітку потрібно не тільки використовувати SPF-креми, а й надягати захисний одяг (капелюхи, батистові сорочки з довгими рукавами, сонцезахисні окуляри).«Усі захисні засоби потрібно купувати в аптеках, тому що там продаються препарати, які пройшли тестування на дерматологічних хворих, тобто дослідження підтвердили, що ці засоби безпечні під час використання для вашої шкіри. Усе, що ви купуєте, в аптечній мережі, – це не косметика, а космецевтика», – відзначила Леся Карпюк.

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