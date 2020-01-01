В Україні за добу – 917 нових випадків коронавірусу, на Волині – 67
Сьогодні, 09:07
В Україні зафіксували 917 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу. 19 хворих, на жаль, померли. 233 людини одужали.
Про це свідчать дані РНБО.
Станом на 28 червня в Україні зафіксували 42 982 випадки коронавірусної інфекції. Одужала 18 701 людина. На жаль, за увесь час пандемії в країні померли 1 129 осіб.
У Волинській області за попередню добу зафіксували 67 нових випадків COVID-19.
Загальна кількість хворих станом на 28 червня в області - 2228. Усього одужала 691 особа.
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Про це свідчать дані РНБО.
Станом на 28 червня в Україні зафіксували 42 982 випадки коронавірусної інфекції. Одужала 18 701 людина. На жаль, за увесь час пандемії в країні померли 1 129 осіб.
У Волинській області за попередню добу зафіксували 67 нових випадків COVID-19.
Загальна кількість хворих станом на 28 червня в області - 2228. Усього одужала 691 особа.
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