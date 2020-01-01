В Україні за добу – 917 нових випадків коронавірусу, на Волині – 67





Про це свідчать дані



Станом на 28 червня в Україні зафіксували 42 982 випадки коронавірусної інфекції. Одужала 18 701 людина. На жаль, за увесь час пандемії в країні померли 1 129 осіб.



У Волинській області за попередню добу зафіксували 67 нових випадків COVID-19.



Загальна кількість хворих станом на 28 червня в області - 2228. Усього одужала 691 особа.

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