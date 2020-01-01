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В Україні за добу – 917 нових випадків коронавірусу, на Волині – 67

В Україні за добу – 917 нових випадків коронавірусу, на Волині – 67
В Україні зафіксували 917 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу. 19 хворих, на жаль, померли. 233 людини одужали.

Про це свідчать дані РНБО.

Станом на 28 червня в Україні зафіксували 42 982 випадки коронавірусної інфекції. Одужала 18 701 людина. На жаль, за увесь час пандемії в країні померли 1 129 осіб.

У Волинській області за попередню добу зафіксували 67 нових випадків COVID-19.

Загальна кількість хворих станом на 28 червня в області - 2228. Усього одужала 691 особа.

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Теги: коронавірус
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