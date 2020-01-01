Судили уродженця Копачівки, який металевою палицею поламав чоловікові ногу





Про це йдеться в ухвалі суду від 16 червня, пише



Підсудний 9 березня близько 23:50, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння в селі Кременець Рожищенського району, неподалік магазину на перехресті вулиць Рожищенська та Ковельська, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, в ході словесної суперечки із потерпілим, образившись на те, що останній не реагує на зауваження, завдав двох ударів металевою палицею в ділянку лівої ноги нижче коліна потерпілому.



Згідно з висновком судово-медичної експертизи, чоловік завдав тілесного ушкодження у вигляді закритого оскольчастого внутрішньо-суглобового перелому проксимального метаепіфіза лівої великогомілкової кістки, закритого перелому мало гомілкової кістки у верхній третині, які за ступенем тяжкості належать до категорії середнього ступеня тяжкості.



Дії підсудного кваліфікували за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України. Йому загрожувало покарання, зокрема, у вигляді позбавленням волі до трьох років.



Однак у підготовчому судовому засіданні потерпілий подав письмову заяву про відмову від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, оскільки примирився з обвинуваченим та не має до нього будь-яких претензій. Він просив закрити кримінальне провадження відносно останнього.



Обвинувачений вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю, щиро розкаявся та підтвердив обставини вчинення кримінального правопорушення, які викладені в обвинувальному акті.



Суд постановив клопотання потерпілого задовольнити, а кримінальне провадження закрити у зв'язку із відмовою потерпілого від обвинувачення.

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