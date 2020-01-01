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Судили уродженця Копачівки, який металевою палицею поламав чоловікові ногу

Судили уродженця Копачівки, який металевою палицею поламав чоловікові ногу
Рожищенський районний суд розглянув кримінальне провадження про обвинувачення уродженця села Копачівка, який металевою палицею переламав чоловікові ногу.

Про це йдеться в ухвалі суду від 16 червня, пише Район.Рожище.

Підсудний 9 березня близько 23:50, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння в селі Кременець Рожищенського району, неподалік магазину на перехресті вулиць Рожищенська та Ковельська, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, в ході словесної суперечки із потерпілим, образившись на те, що останній не реагує на зауваження, завдав двох ударів металевою палицею в ділянку лівої ноги нижче коліна потерпілому.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, чоловік завдав тілесного ушкодження у вигляді закритого оскольчастого внутрішньо-суглобового перелому проксимального метаепіфіза лівої великогомілкової кістки, закритого перелому мало гомілкової кістки у верхній третині, які за ступенем тяжкості належать до категорії середнього ступеня тяжкості.

Дії підсудного кваліфікували за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України. Йому загрожувало покарання, зокрема, у вигляді позбавленням волі до трьох років.

Однак у підготовчому судовому засіданні потерпілий подав письмову заяву про відмову від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, оскільки примирився з обвинуваченим та не має до нього будь-яких претензій. Він просив закрити кримінальне провадження відносно останнього.

Обвинувачений вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю, щиро розкаявся та підтвердив обставини вчинення кримінального правопорушення, які викладені в обвинувальному акті.

Суд постановив клопотання потерпілого задовольнити, а кримінальне провадження закрити у зв'язку із відмовою потерпілого від обвинувачення.

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Теги: побиття, суд
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