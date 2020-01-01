Луцька фотографка показала красу загадкового Черемського болота

Фотографка з Луцька Ірина Кабанова поділилась світлинами, зробленими на території Черемського болота.Фото вона розмістила на своїй сторінці у facebook."Черемське болото - дуже гарне місце для тих, хто любить дику природу. Ні, не подумайте, це не таке болото, як буває місцями у Луцьку після тривалої зливи. Там значно цікавіше і приємніше. Бо де ще побачиш рослину, яка пожирає комарів (і інших комах, але комарі - то улюблена страва), місця гніздування дроздів, мурах розміром з ніготь і...Словом, не буду все розповідати. Краще самому все побачити", - підписала світлини лучанка.Унікальне болото знаходиться на території Черемського заповідника, що розташований у північній частині Маневицького району Волинської області за 6 км на північ від села Замостя, на межі з Рівненською областю.