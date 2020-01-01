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Луцька фотографка показала красу загадкового Черемського болота

Луцька фотографка показала красу загадкового Черемського болота
Фотографка з Луцька Ірина Кабанова поділилась світлинами, зробленими на території Черемського болота.

Фото вона розмістила на своїй сторінці у facebook.

"Черемське болото - дуже гарне місце для тих, хто любить дику природу. Ні, не подумайте, це не таке болото, як буває місцями у Луцьку після тривалої зливи. Там значно цікавіше і приємніше. Бо де ще побачиш рослину, яка пожирає комарів (і інших комах, але комарі - то улюблена страва), місця гніздування дроздів, мурах розміром з ніготь і...Словом, не буду все розповідати. Краще самому все побачити", - підписала світлини лучанка.

Унікальне болото знаходиться на території Черемського заповідника, що розташований у північній частині Маневицького району Волинської області за 6 км на північ від села Замостя, на межі з Рівненською областю.
Луцька фотографка показала красу загадкового Черемського болота
Луцька фотографка показала красу загадкового Черемського болота
Луцька фотографка показала красу загадкового Черемського болота
Луцька фотографка показала красу загадкового Черемського болота
Луцька фотографка показала красу загадкового Черемського болота
Луцька фотографка показала красу загадкового Черемського болота
Луцька фотографка показала красу загадкового Черемського болота
Луцька фотографка показала красу загадкового Черемського болота
Луцька фотографка показала красу загадкового Черемського болота
Луцька фотографка показала красу загадкового Черемського болота
Луцька фотографка показала красу загадкового Черемського болота
Луцька фотографка показала красу загадкового Черемського болота


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Теги: природа, Черемське болото
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