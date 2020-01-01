Луцька фотографка показала красу загадкового Черемського болота
Сьогодні, 09:41
Фотографка з Луцька Ірина Кабанова поділилась світлинами, зробленими на території Черемського болота.
Фото вона розмістила на своїй сторінці у facebook.
"Черемське болото - дуже гарне місце для тих, хто любить дику природу. Ні, не подумайте, це не таке болото, як буває місцями у Луцьку після тривалої зливи. Там значно цікавіше і приємніше. Бо де ще побачиш рослину, яка пожирає комарів (і інших комах, але комарі - то улюблена страва), місця гніздування дроздів, мурах розміром з ніготь і...Словом, не буду все розповідати. Краще самому все побачити", - підписала світлини лучанка.
Унікальне болото знаходиться на території Черемського заповідника, що розташований у північній частині Маневицького району Волинської області за 6 км на північ від села Замостя, на межі з Рівненською областю.
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Фото вона розмістила на своїй сторінці у facebook.
"Черемське болото - дуже гарне місце для тих, хто любить дику природу. Ні, не подумайте, це не таке болото, як буває місцями у Луцьку після тривалої зливи. Там значно цікавіше і приємніше. Бо де ще побачиш рослину, яка пожирає комарів (і інших комах, але комарі - то улюблена страва), місця гніздування дроздів, мурах розміром з ніготь і...Словом, не буду все розповідати. Краще самому все побачити", - підписала світлини лучанка.
Унікальне болото знаходиться на території Черемського заповідника, що розташований у північній частині Маневицького району Волинської області за 6 км на північ від села Замостя, на межі з Рівненською областю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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