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Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 28 червня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 28 червня
За даними Волинського обласного лабораторного центру на Волині за останню добу зареєстрували 67 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 12 , м.Нововолинськ – 5, Ковельський район – 14, Володимир - Волинський район – 7, Горохівський – 4, Ківерцівський – 8, Ратнівський – 8, Турійський – 4, Старовижівський – 3, Любешівський – 1, Рожищенський – 1. За добу одужало 2 особи.

Загалом станом на 10.00 28 червня в області зареєстрували 2228 випадків COVID-19. Одужало 696 осіб. 60 випадків хвороби завершилось летально.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 461 випадок, в т.ч. 11 летальних;

• Луцький район – 164 випадки, в т.ч. 3 летальних;

• Ковельський район – 325 випадків, в тому числі 9 летальних;

• Ківерцівський район – 278 випадків, в т.ч. 9 летальних;

• м. Нововолинськ – 122 випадки, в т.ч. 6 летальних;

• Іваничівський район – 31 випадок;

• Старовижівський район – 71 випадок, в т.ч. 2 летальних;

• Маневицький район – 79 випадків, в тому числі 4 летальних;

• Горохівський район – 64 випадки, в тому числі 1 летальний;

• Волидимир-Волинський район – 205 випадків, в т.ч. 3 летальних;

• Камінь-Каширський район – 146 випадків, в т.ч. 6 летальних;

• Любомльський район – 34 випадки;

• Турійський район – 36 випадків, в тому числі 1 летальний;

• Локачинський район – 13 випадків;

• Шацький район – 22 випадки, в тому числі 1 летальний;

• Рожищенський район – 20 випадків, в тому числі 1 летальний;

• Любешівський район – 40 випадків;

• Ратнівський район – 117 випадків, в т.ч. 3 летальних.

За попередню добу надійшло 65 повідомлень про підозру на COVID-19.


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Теги: коронавірус, Волинь
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