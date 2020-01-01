У Львові сталася масова бійка зі стріляниною. ВІДЕО





Про це інформує кореспондент



Свідки повідомили, що у бійці взяли участь близько 20 осіб та було чути постріли.



Біля житлового будинку правоохоронці виявили групу людей між якими тривала суперечка. Як стало відомо, чоловік жорстоко побив хлопця, який під час конфлікту захищаючись розпочав стрілянину з пістолета. Внаслідок цього хлопець поранив нападника, його життю нічого не загрожує.



Госпіталізували у ЛШМД дві людини — побитого хлопця та чоловіка, якого він поранив.



На місці події працювали ТОР, ДСО та патрульні поліцейські. Слідчі вилучили гільзи з пістолета.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 червня близько 01:50 до правоохоронців надійшло повідомлення про масову бійку на вулиці Володимира Великого, 53.Про це інформує кореспондент “Варта1” Володимир Садовий.Свідки повідомили, що у бійці взяли участь близько 20 осіб та було чути постріли.Біля житлового будинку правоохоронці виявили групу людей між якими тривала суперечка. Як стало відомо, чоловік жорстоко побив хлопця, який під час конфлікту захищаючись розпочав стрілянину з пістолета. Внаслідок цього хлопець поранив нападника, його життю нічого не загрожує.Госпіталізували у ЛШМД дві людини — побитого хлопця та чоловіка, якого він поранив.На місці події працювали ТОР, ДСО та патрульні поліцейські. Слідчі вилучили гільзи з пістолета.

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