За минулу добу в Україні зафіксували рекордну кількість госпіталізованих з COVID-19





Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент



“За минулу добу захворіло 917 осіб, з них 61 дитина та 65 медпрацівників. Було госпіталізовано 237 осіб. Це такий антирекорд черговий щодо госпіталізації, по кількості госпіталізованих осіб”, - сказав Степанов.



Нагадаємо, що за минулу добу найбільшу кількість випадків COVID-19 виявили у трьох областях, зокрема, у Львівській області – 173 людини. На Волині ж за добу - 67 випадків.



Загалом в Україні 9 годину 28 червня зафіксовано вже майже 43 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу - менше тисячі нових хворих.

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