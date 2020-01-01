За минулу добу в Україні зафіксували рекордну кількість госпіталізованих з COVID-19
Сьогодні, 13:30
За минулу добу в Україні з COVID-19 госпіталізували 237 осіб - це антирекорд за кількістю госпіталізованих за добу.
Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу захворіло 917 осіб, з них 61 дитина та 65 медпрацівників. Було госпіталізовано 237 осіб. Це такий антирекорд черговий щодо госпіталізації, по кількості госпіталізованих осіб”, - сказав Степанов.
Нагадаємо, що за минулу добу найбільшу кількість випадків COVID-19 виявили у трьох областях, зокрема, у Львівській області – 173 людини. На Волині ж за добу - 67 випадків.
Загалом в Україні 9 годину 28 червня зафіксовано вже майже 43 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу - менше тисячі нових хворих.
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Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу захворіло 917 осіб, з них 61 дитина та 65 медпрацівників. Було госпіталізовано 237 осіб. Це такий антирекорд черговий щодо госпіталізації, по кількості госпіталізованих осіб”, - сказав Степанов.
Нагадаємо, що за минулу добу найбільшу кількість випадків COVID-19 виявили у трьох областях, зокрема, у Львівській області – 173 людини. На Волині ж за добу - 67 випадків.
Загалом в Україні 9 годину 28 червня зафіксовано вже майже 43 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу - менше тисячі нових хворих.
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