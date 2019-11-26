Владі не треба розкидатися «подачками», – луцький голова ОСББ. ВІДЕО





Таку думку висловили учасники круглого столу 25 червня. Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, пише



Голова ОСББ, ексдиректорка державного комунального підприємства «Луцьктепло» Валентина Малютіна переконана, що цей закон відбиває бажання мешканців платити за спожиті послуги.



«Виходить так, що відбувається стимулювання тих, хто й так не платив. І як далі тих людей стимулювати до сплати, якщо вони будуть чекати наступної кризи, вірусу і ще якогось форс-мажору, коли буде списання?», – озвучила Валентина Малютіна.



Також додала, що у сусідній Польщі громадяни вчасно та беззаперечно щомісяця сплачують за «комуналку».



«Ми були в Польщі на теплопостачальному підприємстві і я поставила питання: «Як ви боретеся із боржниками?», а мені сказали, що я неправильно формулюю запитання, бо в них боржників немає. В них настільки все організовано, що в них немає такого поняття, як борг», – додала ексдиректорка КП «Луцьктепло».



Своєю чергою, голова ОСББ «Наш дім» Володимир Монархович зауважив:



«Владі не треба розкидатися «подачками». Треба, щоб соціальні служби конкретно кожного боржника «розбирали», чому він має заборгованість».



Таку позицію підтримав і депутат Волинської обласної ради, колишній перший заступник Луцького міського голови Святослав Кравчук.



«Я погоджуюся із Володимиром. Вони «сидять» на державній зарплаті, тож повинні «розкласти» тих, кому надають державні гроші, бо субсидія – це державні гроші із бюджету. Якщо вона йде справедливо, то немає питань. Якщо ж є проблеми, то їх варто вирішити», – підсумував депутат облради.



Зауважимо, на круглому столі були присутні Алла Надточій – депутатка Луцької міської ради, Тарас Шкітер – співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», директор ІА «Конкурент», Володимир Рижук – директор ЖКП №2, Олександр Озінович – перший заступник голови Луцької районної державної адміністрації, ексдиректор департаменту економічної політики Луцької міської ради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стимулюватиме людей не платити за «комуналку» і мотивуватиме до цього нинішніх боржників проєкт закону №3323 «Про списання заборгованості населення за постачання природного газу, централізоване опалення та постачання гарячої води, постачання електричної енергії, що сформувалась станом на 1 січня 2020 року».Таку думку висловили учасники круглого столу 25 червня. Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є, пише Конкурент Голова ОСББ, ексдиректорка державного комунального підприємства «Луцьктепло»переконана, що цей закон відбиває бажання мешканців платити за спожиті послуги.«Виходить так, що відбувається стимулювання тих, хто й так не платив. І як далі тих людей стимулювати до сплати, якщо вони будуть чекати наступної кризи, вірусу і ще якогось форс-мажору, коли буде списання?», – озвучила Валентина Малютіна.Також додала, що у сусідній Польщі громадяни вчасно та беззаперечно щомісяця сплачують за «комуналку».«Ми були в Польщі на теплопостачальному підприємстві і я поставила питання: «Як ви боретеся із боржниками?», а мені сказали, що я неправильно формулюю запитання, бо в них боржників немає. В них настільки все організовано, що в них немає такого поняття, як борг», – додала ексдиректорка КП «Луцьктепло».Своєю чергою, голова ОСББ «Наш дім»зауважив:«Владі не треба розкидатися «подачками». Треба, щоб соціальні служби конкретно кожного боржника «розбирали», чому він має заборгованість».Таку позицію підтримав і депутат Волинської обласної ради, колишній перший заступник Луцького міського голови«Я погоджуюся із Володимиром. Вони «сидять» на державній зарплаті, тож повинні «розкласти» тих, кому надають державні гроші, бо субсидія – це державні гроші із бюджету. Якщо вона йде справедливо, то немає питань. Якщо ж є проблеми, то їх варто вирішити», – підсумував депутат облради.Зауважимо, на круглому столі були присутні Алла Надточій – депутатка Луцької міської ради, Тарас Шкітер – співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», директор ІА «Конкурент», Володимир Рижук – директор ЖКП №2, Олександр Озінович – перший заступник голови Луцької районної державної адміністрації, ексдиректор департаменту економічної політики Луцької міської ради.

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