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Владі не треба розкидатися «подачками», – луцький голова ОСББ. ВІДЕО

Владі не треба розкидатися «подачками», – луцький голова ОСББ. ВІДЕО
Стимулюватиме людей не платити за «комуналку» і мотивуватиме до цього нинішніх боржників проєкт закону №3323 «Про списання заборгованості населення за постачання природного газу, централізоване опалення та постачання гарячої води, постачання електричної енергії, що сформувалась станом на 1 січня 2020 року».

Таку думку висловили учасники круглого столу 25 червня. Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, пише Конкурент.

Голова ОСББ, ексдиректорка державного комунального підприємства «Луцьктепло» Валентина Малютіна переконана, що цей закон відбиває бажання мешканців платити за спожиті послуги.
Владі не треба розкидатися «подачками», – луцький голова ОСББ. ВІДЕО

«Виходить так, що відбувається стимулювання тих, хто й так не платив. І як далі тих людей стимулювати до сплати, якщо вони будуть чекати наступної кризи, вірусу і ще якогось форс-мажору, коли буде списання?», – озвучила Валентина Малютіна.

Також додала, що у сусідній Польщі громадяни вчасно та беззаперечно щомісяця сплачують за «комуналку».

«Ми були в Польщі на теплопостачальному підприємстві і я поставила питання: «Як ви боретеся із боржниками?», а мені сказали, що я неправильно формулюю запитання, бо в них боржників немає. В них настільки все організовано, що в них немає такого поняття, як борг», – додала ексдиректорка КП «Луцьктепло».

Своєю чергою, голова ОСББ «Наш дім» Володимир Монархович зауважив:

«Владі не треба розкидатися «подачками». Треба, щоб соціальні служби конкретно кожного боржника «розбирали», чому він має заборгованість».
Владі не треба розкидатися «подачками», – луцький голова ОСББ. ВІДЕО

Таку позицію підтримав і депутат Волинської обласної ради, колишній перший заступник Луцького міського голови Святослав Кравчук.

«Я погоджуюся із Володимиром. Вони «сидять» на державній зарплаті, тож повинні «розкласти» тих, кому надають державні гроші, бо субсидія – це державні гроші із бюджету. Якщо вона йде справедливо, то немає питань. Якщо ж є проблеми, то їх варто вирішити», – підсумував депутат облради.
Владі не треба розкидатися «подачками», – луцький голова ОСББ. ВІДЕО
Владі не треба розкидатися «подачками», – луцький голова ОСББ. ВІДЕО

Зауважимо, на круглому столі були присутні Алла Надточій – депутатка Луцької міської ради, Тарас Шкітер – співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», директор ІА «Конкурент», Володимир Рижук – директор ЖКП №2, Олександр Озінович – перший заступник голови Луцької районної державної адміністрації, ексдиректор департаменту економічної політики Луцької міської ради.


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Теги: комуналка, гроші, СВІДОМІ
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