У ФК «Волинь» виявили один випадок коронавірусу





Про це повідомляє



Серед результатів обстежень один виявився позитивним – наявність зараження на коронавірус підтвердилося в одного із працівників клубу. Серед футболістів та тренерського штабу нових випадків зараження не виявлено. Команда у штатному режимі готується до наступного поєдинку: 30 червня о 19:00 в Луцьку «Волинь» зіграє проти київської «Оболоні Бровара».



"Бажаємо якнайшвидшого одужання зараженим, а також міцного здоров'я усім, аби пандемія, яка поставила "на паузу" увесь світ, нарешті закінчилася! Закликаємо усіх дотримуватися умов карантину, санітарно-гігієчнічних та медичних вимог, адже багато хто уже встиг пересвідчитися, що це не фейк і не жарти... Здоров'я усім! Все буде "Волинь"!!!", - йдеться в повідомленні.



До слова, раніше повідомляли про те, що коронавірусом інфікувалися





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю, 26 червня, одразу по приїзду основної команди після матчу проти «Чорноморця», футбольний клуб «Волинь» провів повторне ПЛР-тестування футболістів, тренерів та персоналу на наявність коронавірусу COVID-19.Про це повідомляє пресслужба футбольного клубу Серед результатів обстежень один виявився позитивним – наявність зараження на коронавірус підтвердилося в одного із працівників клубу. Серед футболістів та тренерського штабу нових випадків зараження не виявлено. Команда у штатному режимі готується до наступного поєдинку: 30 червня о 19:00 в Луцьку «Волинь» зіграє проти київської «Оболоні Бровара»."Бажаємо якнайшвидшого одужання зараженим, а також міцного здоров'я усім, аби пандемія, яка поставила "на паузу" увесь світ, нарешті закінчилася! Закликаємо усіх дотримуватися умов карантину, санітарно-гігієчнічних та медичних вимог, адже багато хто уже встиг пересвідчитися, що це не фейк і не жарти... Здоров'я усім! Все буде "Волинь"!!!", - йдеться в повідомленні.До слова, раніше повідомляли про те, що коронавірусом інфікувалися двоє представників тренерського складу футбольного клубу «Волинь».

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