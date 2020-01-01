вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ФК «Волинь» виявили один випадок коронавірусу

У ФК «Волинь» виявили один випадок коронавірусу
У п’ятницю, 26 червня, одразу по приїзду основної команди після матчу проти «Чорноморця», футбольний клуб «Волинь» провів повторне ПЛР-тестування футболістів, тренерів та персоналу на наявність коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба футбольного клубу.

Серед результатів обстежень один виявився позитивним – наявність зараження на коронавірус підтвердилося в одного із працівників клубу. Серед футболістів та тренерського штабу нових випадків зараження не виявлено. Команда у штатному режимі готується до наступного поєдинку: 30 червня о 19:00 в Луцьку «Волинь» зіграє проти київської «Оболоні Бровара».

"Бажаємо якнайшвидшого одужання зараженим, а також міцного здоров'я усім, аби пандемія, яка поставила "на паузу" увесь світ, нарешті закінчилася! Закликаємо усіх дотримуватися умов карантину, санітарно-гігієчнічних та медичних вимог, адже багато хто уже встиг пересвідчитися, що це не фейк і не жарти... Здоров'я усім! Все буде "Волинь"!!!", - йдеться в повідомленні.

До слова, раніше повідомляли про те, що коронавірусом інфікувалися двоє представників тренерського складу футбольного клубу «Волинь».

У ФК «Волинь» виявили один випадок коронавірусу
У ФК «Волинь» виявили один випадок коронавірусу
У ФК «Волинь» виявили один випадок коронавірусу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ФК Волинь, коронавірус, тести, ПЛР
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ФК «Волинь» виявили один випадок коронавірусу
Сьогодні, 22:14
У центрі Луцька частина дерева впала на авто. ФОТО
Сьогодні, 21:39
Прорвало трубу: у ковельському багатоквартирному будинку затопило під'їзд. ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
Волинянина оштрафували на 10 000 гривень за кермування «під мухою» і забрали права
Сьогодні, 20:35
Чим багаті депутати облради від Любомльщини
Сьогодні, 20:01
Схожі новини
Футболісти «Волині» здали тести на коронавірус Футболісти «Волині» здали тести на коронавірус
04 червень, 21:38
Відомі результати тестування на коронавірус гравців ФК «Волинь» Відомі результати тестування на коронавірус гравців ФК «Волинь»
06 червень, 12:39
У Луцьку робитимуть лабораторні тести на виявлення коронавірусу У Луцьку робитимуть лабораторні тести на виявлення коронавірусу
30 березень, 13:13
Лабораторний центр Волині придбав обладнання для тестів на коронавірус Лабораторний центр Волині придбав обладнання для тестів на коронавірус
24 червень, 22:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ФК «Волинь» виявили один випадок коронавірусу
Сьогодні, 22:14
 0
У центрі Луцька частина дерева впала на авто. ФОТО
Сьогодні, 21:39
 0
Прорвало трубу: у ковельському багатоквартирному будинку затопило під'їзд. ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
 0
Волинянина оштрафували на 10 000 гривень за кермування «під мухою» і забрали права
Сьогодні, 20:35
 0
Чим багаті депутати облради від Любомльщини
Сьогодні, 20:01
 0
Медіа
відео
1/8