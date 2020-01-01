Поки учні навчались дистанційно в місті на Волині ремонтували школи. ФОТО
Сьогодні, 08:27
На виконання плану Ківерцівської міської ради про проведення поточних ремонтів у закладах загальної середньої освіти та вимоги Ківерцівського районного відділу Управління ДСНС України у Волинській області щодо дотримання протипожежних заходів, по всіх школах громади було демонтовано облицювальну вагонку на шляхах евакуації.
Про це інформують на сайті Ківерцівської громади.
В період відсутності дітей зумовленого карантинними заходами, у навчальних закладах проведено поточні ремонти коридорів, класних кімнат, актових залів. Кошти на ремонт виділені Ківерцівською міською радою.
Приємно відзначити, що у ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 м.Ківерці ремонт шкільних приміщень здійснювався силами технічного персоналу, а у Ківерцівській експериментальній школі – педагогічними та технічними працівниками. Будівельні матеріали надані гуманітарним відділом Ківерцівської міської ради, а сам ремонт проводився згідно цивільно-правових угод, що дало змогу значно здешевити роботи.
У навчальних закладах №3, №4 м.Ківерці та Ківерцівській гімназії ремонтні роботи проводили ФОП Петрук Олександр та ТОВ «К'Юстандарт» в особі директора Кікавського Юрія.
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Про це інформують на сайті Ківерцівської громади.
В період відсутності дітей зумовленого карантинними заходами, у навчальних закладах проведено поточні ремонти коридорів, класних кімнат, актових залів. Кошти на ремонт виділені Ківерцівською міською радою.
Приємно відзначити, що у ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 м.Ківерці ремонт шкільних приміщень здійснювався силами технічного персоналу, а у Ківерцівській експериментальній школі – педагогічними та технічними працівниками. Будівельні матеріали надані гуманітарним відділом Ківерцівської міської ради, а сам ремонт проводився згідно цивільно-правових угод, що дало змогу значно здешевити роботи.
У навчальних закладах №3, №4 м.Ківерці та Ківерцівській гімназії ремонтні роботи проводили ФОП Петрук Олександр та ТОВ «К'Юстандарт» в особі директора Кікавського Юрія.
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