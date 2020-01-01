На водоймі поблизу Луцька травмувався чоловік. ФОТО





Про це у фейсбуці написав Ваня Марчук, повідомляє



«Скільки людям не говори, не пиши, а все одно результат один і той самий... стрибнув і головою в дно. Боголюби. Лікарі зі швидкої сказали, що це сьогодні вже третій такий випадок у них», – ідеться в дописі.



У коментарях дописувач уточнює: «Не відчуває ніг і тільки трохи руки. Стрибнув і головою в дно».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ставку в селі Боголюби під Луцьком травмувався чоловік.Про це у фейсбуці написав, повідомляє ІА "Конкурент" «Скільки людям не говори, не пиши, а все одно результат один і той самий... стрибнув і головою в дно. Боголюби. Лікарі зі швидкої сказали, що це сьогодні вже третій такий випадок у них», – ідеться в дописі.У коментарях дописувач уточнює: «Не відчуває ніг і тільки трохи руки. Стрибнув і головою в дно».

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