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На водоймі поблизу Луцька травмувався чоловік. ФОТО

На водоймі поблизу Луцька травмувався чоловік. ФОТО
На ставку в селі Боголюби під Луцьком травмувався чоловік.

Про це у фейсбуці написав Ваня Марчук, повідомляє ІА "Конкурент".

«Скільки людям не говори, не пиши, а все одно результат один і той самий... стрибнув і головою в дно. Боголюби. Лікарі зі швидкої сказали, що це сьогодні вже третій такий випадок у них», – ідеться в дописі.

У коментарях дописувач уточнює: «Не відчуває ніг і тільки трохи руки. Стрибнув і головою в дно».

На водоймі поблизу Луцька травмувався чоловік. ФОТО
На водоймі поблизу Луцька травмувався чоловік. ФОТО
На водоймі поблизу Луцька травмувався чоловік. ФОТО
На водоймі поблизу Луцька травмувався чоловік. ФОТО

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Теги: ставок, Боголюби, травмувався
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