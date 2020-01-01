На водоймі поблизу Луцька травмувався чоловік. ФОТО
Сьогодні, 23:39
На ставку в селі Боголюби під Луцьком травмувався чоловік.
Про це у фейсбуці написав Ваня Марчук, повідомляє ІА "Конкурент".
«Скільки людям не говори, не пиши, а все одно результат один і той самий... стрибнув і головою в дно. Боголюби. Лікарі зі швидкої сказали, що це сьогодні вже третій такий випадок у них», – ідеться в дописі.
У коментарях дописувач уточнює: «Не відчуває ніг і тільки трохи руки. Стрибнув і головою в дно».
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Про це у фейсбуці написав Ваня Марчук, повідомляє ІА "Конкурент".
«Скільки людям не говори, не пиши, а все одно результат один і той самий... стрибнув і головою в дно. Боголюби. Лікарі зі швидкої сказали, що це сьогодні вже третій такий випадок у них», – ідеться в дописі.
У коментарях дописувач уточнює: «Не відчуває ніг і тільки трохи руки. Стрибнув і головою в дно».
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