У Ковелі – дві аварії за участю 7 автівок. ФОТО





Про це інформує власкор



Перша масштабна аварія трапилась у Ковелі на вулиці Варшавська. Не дотримуючись безпечної дистанції, на дорозі зіткнулися 4 автівки. Як кажуть, «поцілувались». Машини отримали механічні пошкодження.



На місце аварії виїхали карета «швидкої допомоги» та наряд патрульних поліції. Рух вулицею Варшавською – ускладнений.





Буквально за кількасот метрів по ходу в напрямку з Ягодина на Луцьк трапилася ще одна ДТП. На мосту на вулиці Варшавська – «тягучка» через аварію. Зіткнулися 3 авто. Зокрема, мікроавтобус заїхав у зад легковику, через декілька метрів теж стояв мінівен із пошкодженою фарою.



На місці ДТП працює поліція. Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відразу дві дорожньо-транспортні пригоди за участю 4-х і З-х транспортних засобів трапилися 28 червня надвечір на автомагістралі Київ-Ягодин на відрізку дороги у місті Ковелі.Про це інформує власкор «ВолиньUA» Перша масштабна аварія трапилась у Ковелі на вулиці Варшавська. Не дотримуючись безпечної дистанції, на дорозі зіткнулися 4 автівки. Як кажуть, «поцілувались». Машини отримали механічні пошкодження.На місце аварії виїхали карета «швидкої допомоги» та наряд патрульних поліції. Рух вулицею Варшавською – ускладнений.Буквально за кількасот метрів по ходу в напрямку з Ягодина на Луцьк трапилася ще одна ДТП. На мосту на вулиці Варшавська – «тягучка» через аварію. Зіткнулися 3 авто. Зокрема, мікроавтобус заїхав у зад легковику, через декілька метрів теж стояв мінівен із пошкодженою фарою.На місці ДТП працює поліція. Деталі – згодом.

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