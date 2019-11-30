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У Ковелі – дві аварії за участю 7 автівок. ФОТО

У Ковелі – дві аварії за участю 7 автівок. ФОТО
Відразу дві дорожньо-транспортні пригоди за участю 4-х і З-х транспортних засобів трапилися 28 червня надвечір на автомагістралі Київ-Ягодин на відрізку дороги у місті Ковелі.

Про це інформує власкор «ВолиньUA».

Перша масштабна аварія трапилась у Ковелі на вулиці Варшавська. Не дотримуючись безпечної дистанції, на дорозі зіткнулися 4 автівки. Як кажуть, «поцілувались». Машини отримали механічні пошкодження.

На місце аварії виїхали карета «швидкої допомоги» та наряд патрульних поліції. Рух вулицею Варшавською – ускладнений.

У Ковелі – дві аварії за участю 7 автівок. ФОТО
У Ковелі – дві аварії за участю 7 автівок. ФОТО
У Ковелі – дві аварії за участю 7 автівок. ФОТО
У Ковелі – дві аварії за участю 7 автівок. ФОТО
У Ковелі – дві аварії за участю 7 автівок. ФОТО
У Ковелі – дві аварії за участю 7 автівок. ФОТО
У Ковелі – дві аварії за участю 7 автівок. ФОТО
У Ковелі – дві аварії за участю 7 автівок. ФОТО

Буквально за кількасот метрів по ходу в напрямку з Ягодина на Луцьк трапилася ще одна ДТП. На мосту на вулиці Варшавська – «тягучка» через аварію. Зіткнулися 3 авто. Зокрема, мікроавтобус заїхав у зад легковику, через декілька метрів теж стояв мінівен із пошкодженою фарою.

На місці ДТП працює поліція. Деталі – згодом.
У Ковелі – дві аварії за участю 7 автівок. ФОТО
У Ковелі – дві аварії за участю 7 автівок. ФОТО
У Ковелі – дві аварії за участю 7 автівок. ФОТО
У Ковелі – дві аварії за участю 7 автівок. ФОТО
У Ковелі – дві аварії за участю 7 автівок. ФОТО
У Ковелі – дві аварії за участю 7 автівок. ФОТО


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Теги: Ковель, аварія, відпочивальники, поліція
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