У Володимирі-Волинському цвіте небезпечна рослина. ФОТО





Про це



Рослину варто було скосити ще навесні, зараз зонтики борщівника надто високі. Але чомусь цього не зробили.





Борщівник – на вигляд невинна рослина. Цвіте білими квітками в червні-липні. Однак саме незагрозливий вигляд борщівника і те, що під час дотику до нього шкіра не пече, стають причинами того, що люди отримують опіки.



Отруйним у рослини є все: стебла, листки і коріння. Навіть найменший контакт із рослиною під дією сонця може призвести до опіків. Прозорий водянистий сік рослини під дією ультрафіолетового (зокрема сонячного) випромінювання дістає токсичну властивість.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Митіна у Володимирі-Волинському росте отруйний борщівник висотою у 2,5 метри.Про це БУГу повідомили місцеві мешканці. Розповідають, що ситуація звична – бачити на початку літа тут цю небезпечну рослину. Проте з кожним роком його стає все більше.Рослину варто було скосити ще навесні, зараз зонтики борщівника надто високі. Але чомусь цього не зробили.Борщівник – на вигляд невинна рослина. Цвіте білими квітками в червні-липні. Однак саме незагрозливий вигляд борщівника і те, що під час дотику до нього шкіра не пече, стають причинами того, що люди отримують опіки.Отруйним у рослини є все: стебла, листки і коріння. Навіть найменший контакт із рослиною під дією сонця може призвести до опіків. Прозорий водянистий сік рослини під дією ультрафіолетового (зокрема сонячного) випромінювання дістає токсичну властивість.

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