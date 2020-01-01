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У Володимирі-Волинському цвіте небезпечна рослина. ФОТО

У Володимирі-Волинському цвіте небезпечна рослина. ФОТО
На вулиці Митіна у Володимирі-Волинському росте отруйний борщівник висотою у 2,5 метри.

Про це БУГу повідомили місцеві мешканці. Розповідають, що ситуація звична – бачити на початку літа тут цю небезпечну рослину. Проте з кожним роком його стає все більше.

Рослину варто було скосити ще навесні, зараз зонтики борщівника надто високі. Але чомусь цього не зробили.


Борщівник – на вигляд невинна рослина. Цвіте білими квітками в червні-липні. Однак саме незагрозливий вигляд борщівника і те, що під час дотику до нього шкіра не пече, стають причинами того, що люди отримують опіки.

Отруйним у рослини є все: стебла, листки і коріння. Навіть найменший контакт із рослиною під дією сонця може призвести до опіків. Прозорий водянистий сік рослини під дією ультрафіолетового (зокрема сонячного) випромінювання дістає токсичну властивість.

У Володимирі-Волинському цвіте небезпечна рослина. ФОТО
У Володимирі-Волинському цвіте небезпечна рослина. ФОТО
У Володимирі-Волинському цвіте небезпечна рослина. ФОТО
У Володимирі-Волинському цвіте небезпечна рослина. ФОТО
У Володимирі-Волинському цвіте небезпечна рослина. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, борщівник
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