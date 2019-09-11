З початку червня на водоймах України загинуло вже більше 30 дітей





На прикладі тривожної статистики, яка свідчить про те, що з початку червня вода вже забрала життя більш ніж тридцяти дітей, Служба порятунку закликає дорослих посилити контроль за тим, як саме юні українці проводять своє дозвілля, пишуь на сайті



Трагічні випадки трапляються не лише тоді, коли діти самостійно відвідують ставки та річки. Більш того, переважна кількість надзвичайних подій стаються мало не на очах у дорослих.



Так, 25 червня, на Черкащині, а саме в с. Ковалиха Смілянського району, на території приватного домогосподарства потонула дівчинка 2011 року народження. Дівча через необережність впало у копанку.



Цього ж дня у Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на ставку біля с. Першотравневе Розівського району потонуло двоє дівчаток 2009 та 2008 років народження, які без дозволу батьків поїхали на водойму.



На Тернопільщині на ставку с. Дворіччя Теребовлянського району внаслідок необережного поводження під час купання потонуло двоє хлопців 2005 і 2003 років народження.



Ще один підліток потонув вже 26 червня на ставку в смт Славгород Синельниківського району Дніпропетровської області, під час купання потонув підліток 2004 року народження.



Загалом, з початку червня вода вже забрала життя більш ніж 30 юних громадян, віком до 18 років.



Тож, з метою попередження загибелі людей у літній період, рятувальники наголошують на неухильному дотриманні правил безпечної поведінки на воді.



Основними умовами для безпечного відпочинку є:



- правильний вибір місця для купання;

- суворе дотримання правил безпеки під час плавання;

- постійний контроль за дітьми з боку дорослих;

- категоричне "НІ" алкогольним напоям, адже у стані сп'яніння люди втрачають пильність і не можуть адекватно зорієнтуватися у разі небезпечної ситуації.



"Державна служба з надзвичайних ситуацій окремо звертається до батьків: у період літніх канікул, слідкуйте за дозвіллям дітей та не дозволяйте їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми!", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спека, поєднана із тривалими літніми канікулами і примножена недостатнім батьківським доглядом, на жаль, змушує рятувальників вкотре наголосити на безпеці дітей.На прикладі тривожної статистики, яка свідчить про те, що з початку червня вода вже забрала життя більш ніж тридцяти дітей, Служба порятунку закликає дорослих посилити контроль за тим, як саме юні українці проводять своє дозвілля, пишуь на сайті ДСНС Трагічні випадки трапляються не лише тоді, коли діти самостійно відвідують ставки та річки. Більш того, переважна кількість надзвичайних подій стаються мало не на очах у дорослих.Так, 25 червня, на Черкащині, а саме в с. Ковалиха Смілянського району, на території приватного домогосподарства потонула дівчинка 2011 року народження. Дівча через необережність впало у копанку.Цього ж дня у Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на ставку біля с. Першотравневе Розівського району потонуло двоє дівчаток 2009 та 2008 років народження, які без дозволу батьків поїхали на водойму.На Тернопільщині на ставку с. Дворіччя Теребовлянського району внаслідок необережного поводження під час купання потонуло двоє хлопців 2005 і 2003 років народження.Ще один підліток потонув вже 26 червня на ставку в смт Славгород Синельниківського району Дніпропетровської області, під час купання потонув підліток 2004 року народження.Загалом, з початку червня вода вже забрала життя більш ніж 30 юних громадян, віком до 18 років.Тож, з метою попередження загибелі людей у літній період, рятувальники наголошують на неухильному дотриманні правил безпечної поведінки на воді.Основними умовами для безпечного відпочинку є:- правильний вибір місця для купання;- суворе дотримання правил безпеки під час плавання;- постійний контроль за дітьми з боку дорослих;- категоричне "НІ" алкогольним напоям, адже у стані сп'яніння люди втрачають пильність і не можуть адекватно зорієнтуватися у разі небезпечної ситуації."Державна служба з надзвичайних ситуацій окремо звертається до батьків: у період літніх канікул, слідкуйте за дозвіллям дітей та не дозволяйте їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми!", - йдеться в повідомленні.

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