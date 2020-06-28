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Поруч з кордоном РФ підвищився рівень радіації, вчені шукають джерело

Поруч з кордоном РФ підвищився рівень радіації, вчені шукають джерело
У Швеції, Фінляндії і Норвегії зафіксовано підвищений рівень радіації.

Про це повідомило агентство AFP з посиланням на Організацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, пишуть Факти.

Радіоактивна пляма охоплює південь Швеції та Фінляндії. А також Естонію, Латвію і північний захід Росії.

Джерело забруднення на Ленінградській АЕС?

З високою вірогідністю зареєстровані викиди радіації мають цивільне походження.

Джерело викидів радіації розташоване на заході Росії. Однак більш точно визначити місце не можуть, заявили у Національному інституті здоров’я і навколишнього середовища Нідерландів.

Тип радіонуклідів дозволяє висунути припущення, що це може бути пошкодження паливного елемента на атомній електростанції.

У РФ у цьому регіоні є Ленінградська АЕС, яка розташована під Санкт-Петербургом. Також діє Кольська АЕС на Кольському півострові.

Водночас російський концерн Росенергоатом спростував ймовірність надзвичайних подій на російських станціях.

Окрім Росії, діючі атомні електростанції є також у Фінляндії та Швеції.

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Теги: радіація, поліція, забруднення, АЕС
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