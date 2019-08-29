Волинянин хотів «порішати» з поліцейськими незаконний видобуток піску





Про це йдеться у вироку суду від 23 червня, повідомляє



Згідно з обвинувальним актом, 25 травня близько 14:00 на території несанкціонованого кар'єру поблизу вулиці Варшавської у Ковелі інспектори Ковельського відділу поліції виявили вантажний автомобіль марки «ЗІЛ» під керуванням обвинуваченого, який здійснював незаконний видобуток піску. Чоловік навантажував його до причепа вказаного автомобіля.



Під час оформлення службовими особами Ковельського відділу поліції матеріалів про порушення чоловік висловив пропозицію дати 500 гривень хабаря поліцейським.



Суд ухвалив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Ковельської місцевої прокуратури та обвинуваченим, визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України, та призначити йому 10 200 гривень штрафу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельський міськрайонний розглянув провадження про вчинення кримінального правопорушення уродженцем міста Ковель, який пропонував поліцейським хабаря.Про це йдеться у вироку суду від 23 червня, повідомляє Район.Бізнес Згідно з обвинувальним актом, 25 травня близько 14:00 на території несанкціонованого кар'єру поблизу вулиці Варшавської у Ковелі інспектори Ковельського відділу поліції виявили вантажний автомобіль марки «ЗІЛ» під керуванням обвинуваченого, який здійснював незаконний видобуток піску. Чоловік навантажував його до причепа вказаного автомобіля.Під час оформлення службовими особами Ковельського відділу поліції матеріалів про порушення чоловік висловив пропозицію дати 500 гривень хабаря поліцейським.Суд ухвалив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Ковельської місцевої прокуратури та обвинуваченим, визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України, та призначити йому 10 200 гривень штрафу.

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