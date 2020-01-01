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Курс валют у Луцьку на 29 червня

Курс валют у Луцьку на 29 червня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.541, а продаж – 26.743.

Євро при купівлі становить – 29.625, продажу – 29.990.

Курс російського рубля: купівля – 0.352, продаж – 0.383.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.400, продаж – 6.697.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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