Курс валют у Луцьку на 29 червня





Євро при купівлі становить – 29.625, продажу – 29.990.



Курс російського рубля: купівля – 0.352, продаж – 0.383.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.400, продаж – 6.697.

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