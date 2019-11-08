На Волині п'яний водій на «євроблясі» побив поліцейського





Подія трапилася на вулиці Ковельській неподалік магазину “ВІК”.Про це



Під час зупинки транспортного засобу водій, 41-річний непрацюючий мешканець міста, почав вести себе агресивно, не реагував на зауваження, після чого кулаком наніс один удар в область правої вилиці працівнику поліції. Цим спричинив тілесні ушкодження у вигляді забіної рани правої щоки.



Громадянина доставили до відділку поліції та затримали у порядку статті 208 КПК.



За фактом опору працівнику поліції відкрите кримінальне провадження за ч.2.ст.345 ККУ. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.



Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.



Головне фото - ілюстративне.

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