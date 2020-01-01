Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 29 червня
Сьогодні, 09:59
На Волині за останню добу зареєстрували 84 нових випадки захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 11, Луцький район – 3, Камінь-Каширський район – 16, Горохівський район – 11, м. Нововолинськ, Іваничівський, Ратнівський райони – по 6 випадків, Старовижівський район – 5, Маневицький, Ківерцівський, Ковельський райони – по 4, Рожищенський район – 3, Любешівський, Турійський райони – по 2, Любомльський район – 1.
Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Загалом станом на 10.00 год. 29 червня в області зареєстрували 2312 випадків COVID-19. Одужало 696 осіб. 60 випадків хвороби завершилось летально.
Коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 472 випадки, в т.ч. 11 летальних;
• Луцький район – 167 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 329 випадків, в тому числі 9 летальних;
• Ківерцівський район – 282 випадки, в т.ч. 9 летальних;
• м. Нововолинськ – 128 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Іваничівський район – 37 випадків;
• Старовижівський район – 76 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Маневицький район – 83 випадків, в тому числі 4 летальних;
• Горохівський район – 75 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Волидимир-Волинський район – 205 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Камінь-Каширський район – 162 випадки, в т.ч. 6 летальних;
• Любомльський район – 35 випадків;
• Турійський район – 38 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 13 випадків;
• Шацький район – 22 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Рожищенський район – 23 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Любешівський район – 42 випадки;
• Ратнівський район – 123 випадки, в т.ч. 3 летальних.
За попередню добу надійшло 83 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили вірусологічною лабораторією 13 896 осіб, в тому числі за останню добу – 408 осіб.
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Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Загалом станом на 10.00 год. 29 червня в області зареєстрували 2312 випадків COVID-19. Одужало 696 осіб. 60 випадків хвороби завершилось летально.
Коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 472 випадки, в т.ч. 11 летальних;
• Луцький район – 167 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 329 випадків, в тому числі 9 летальних;
• Ківерцівський район – 282 випадки, в т.ч. 9 летальних;
• м. Нововолинськ – 128 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Іваничівський район – 37 випадків;
• Старовижівський район – 76 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Маневицький район – 83 випадків, в тому числі 4 летальних;
• Горохівський район – 75 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Волидимир-Волинський район – 205 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Камінь-Каширський район – 162 випадки, в т.ч. 6 летальних;
• Любомльський район – 35 випадків;
• Турійський район – 38 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 13 випадків;
• Шацький район – 22 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Рожищенський район – 23 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Любешівський район – 42 випадки;
• Ратнівський район – 123 випадки, в т.ч. 3 летальних.
За попередню добу надійшло 83 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили вірусологічною лабораторією 13 896 осіб, в тому числі за останню добу – 408 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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