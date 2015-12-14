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29 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

29 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
29 червня в народному календарі вшановують святого Тихона, який жив на острові Кіпр. Вже у ранньому віці він відкрив у собі дар зцілювати людей. Це свято називають тихим. Кажуть, що в цей день птахи затихають, і сіяти вже нічого не можна.

Іменини сьогодні святкують: Костянтин, Мойсей, Тихон, пише "24 канал".

Народні прикмети на 29 червня:

– Якщо папороть згортає з ранку листя – наступний день буде спекотним і сонячним.

– Чим менші краплі дощу, тим довше він буде йти.

– Ясний Чумацький Шлях – до сонячної погоди.

– Спад річки – до дощу, прибуток – до хорошої погоди.

Що можна робити 29 червня

- Сьогодні рекомендовано збирати лікарські трави, адже саме в цей день трави будуть помічними та цілющими.
- На Тихона заведено молитися йому і просити подарувати багатий урожай.
- Молитва Тихону допоможе стримати зубний біль.

Що не можна робити 29 червня

- Сьогодні не можна позичати гроші, адже достаток може піти з дому.
- Не можна залишати взуття за порогом, адже увесь рік будете хворіти.


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Теги: свята, традиції, 29 червня
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