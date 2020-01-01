На кордоні з Угорщиною повніcтю відновили роботу 4 пункти пропуску





Про це



Станом на 8 годину ранку ці пункти пропуску вже перетнуло 625 осіб, зокрема 185 – на в’їзд в Україну та 440 – на виїзд з України.



До уваги громадян України, які планують поїздку в Угорщину на короткий термін:



На карантин не відправляють громадян України, які в’їжджають у 30-кілометрову зону. Від таких осіб не потребують додаткових підтверджуючих документів для в’їзду, але вони мають залишити територію Угорщини протягом 24 годин.



До уваги громадян України, які планують їхати в Угорщину з транзитною метою:



В’їзд на територію Угорщини з метою транзитного проїзду дозволяється цілодобово за наявності в особи документа про постійне місце поживання, дозволу на перебування, посвідки на проживання, візи на тривале працевлаштування або іншого документа, що підтверджує право на тривале перебування у країні призначення, виданого офіційним органом цієї країни. До того ж, особа має надати згоду на перевірку на наявність COVID-19 та не мати ознак підозри на інфекцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 29 червня, з 1:00 на кордоні з Угорщиною повністю відновили роботу пункти пропуску: «Вилок – Тисабеч», «Лужанка – Берегшурань», «Косино – Барабаш» та «Дзвінкове – Лонья».Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.Станом на 8 годину ранку ці пункти пропуску вже перетнуло 625 осіб, зокрема 185 – на в’їзд в Україну та 440 – на виїзд з України.На карантин не відправляють громадян України, які в’їжджають у 30-кілометрову зону. Від таких осіб не потребують додаткових підтверджуючих документів для в’їзду, але вони мають залишити територію Угорщини протягом 24 годин.В’їзд на територію Угорщини з метою транзитного проїзду дозволяється цілодобово за наявності в особи документа про постійне місце поживання, дозволу на перебування, посвідки на проживання, візи на тривале працевлаштування або іншого документа, що підтверджує право на тривале перебування у країні призначення, виданого офіційним органом цієї країни. До того ж, особа має надати згоду на перевірку на наявність COVID-19 та не мати ознак підозри на інфекцію.

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